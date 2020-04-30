Загрози COVID: Лагард попередила про безпрецедентне падіння економіки Європи

Європейську економіку чекає безпрецедентний спад у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

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Про це заявила голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард у ході прес-конференції за підсумками минулого у четвер, 30 квітня, засідання, передає Інтерфакс.

Згідно з прогнозом ЄЦБ, ВВП єврозони може скоротитися на 5-12% у 2020 році. Глибина спаду, за словами Лагард, буде залежати від тривалості локдаунів, що діють у державах єврозони з метою обмеження поширення коронавірусу.

Крістін Лагард

Різке падіння, як прогнозує ЄЦБ, чекає економіку єврозони у II кварталі цього року. При найгіршому сценарії ВВП єврозони може впасти на 15%, зазначила Лагард. Європейська економіка почне відновлюватися після "коронакризи" у 2021 році, також заявила вона.

Глава ЄЦБ також заявила, що європейський Центробанк готовий продовжувати оголошену у березні програму викупу облігацій Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) стільки, скільки буде потрібно. За її словами, програма викупу активів PEPP – кращий інструмент в умовах нинішньої кризи. Лагард додала, що ця програма може бути продовжена на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВФ Крісталіна Георгієва попередила, що прогнози, які називали нинішню кризу "найбільшої з часів Великої депресії", повинні бути скоректовані у гіршу сторону.

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