''Загрожував дефолт'': Гройсман пояснив підвищення ціни на газ

Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У випадку, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи той факт, що з 1 листопада газ для населення подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр, передає прес-служба Кабміну.

"У мене було два варіанти — щоб домовитися про мінімальне підвищення цін на газ і продовжити співпрацю. Або увійти у дефолт. Це банкрутство країни. Заощадження громадян знеціняться, буде галопуюча інфляція. Цього не можна було допустити", — зазначив він.

Він також підкреслив той факт, що держава розширила програму субсидій, а у травні поточного року було посилено контроль за субсидіантами, щоб викрити шахраїв. "Зараз є електронний реєстр субсидій. Ми спокійно компенсуємо людям витрати", — підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. За таким тарифом блакитне паливо купуватиме населення та підприємства-постачальники комунальних послуг.