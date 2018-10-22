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''Загрожував дефолт'': Гройсман пояснив підвищення ціни на газ

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Підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У випадку, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи той факт, що з 1 листопада газ для населення подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр, передає прес-служба Кабміну.

"У мене було два варіанти — щоб домовитися про мінімальне підвищення цін на газ і продовжити співпрацю. Або увійти у дефолт. Це банкрутство країни. Заощадження громадян знеціняться, буде галопуюча інфляція. Цього не можна було допустити", — зазначив він.

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''Загрожував дефолт'': Гройсман пояснив підвищення ціни на газ

Він також підкреслив той факт, що держава розширила програму субсидій, а у травні поточного року було посилено контроль за субсидіантами, щоб викрити шахраїв. "Зараз є електронний реєстр субсидій. Ми спокійно компенсуємо людям витрати", — підсумував прем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, газ в Україні з 1 листопада подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. За таким тарифом блакитне паливо купуватиме населення та підприємства-постачальники комунальних послуг.

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціна на газ
Особа
Володимир Гройсман
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
газУкраїнаМВФ
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Денис Денис
Денис Денис
Ну кончено, при дефолте то не только списываются все долги стране, но и назначается международная комиссия, которая расследует, а как же так получилось, что мы вам денюжки давали, а в стране дефолт? А вот тут то весна и показывает кто где ср@л и куда и кому на счёт упали европейские денюжки. А за это можно ведь и сесть. В лучшем случае. А в худшем народец то может распять, за "життя по новому"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
По Гройсману, если бы не повысили цены на газ, Украине бы грозил дефолт и президент бы отдыхал не на Мальдивах, а на острове Змеином.
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Мир Миру
Мир Миру
Понятно, для населения цены на газ повысили, чтобы МВФ выделил кредит, чтобы избежать дефолта страны в целом. А теперь задача - понизить цены на газ для промышленности, чтобы приравнять к ценам для населения, чтобы выполнить требования МВФ.
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Шур Григорий
Шур Григорий
Мир Миру, понятно, для населения цены на газ повысили, чтобы МВФ выделил кредит, который Гройсман и Ко распилят ...
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