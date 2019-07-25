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Загрожує енергетичною катастрофою: Україна розкрила хитрий план "Газпрому"

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Російський газовий монополіст "Газпром" всіма способами намагатися повернутися на ринок України, використовуючи нові хитрі схеми.

Про це розповів провідний експерт в енергетичній сфері Михайло Гончар, передає "Укрінформ". Він підкреслив, що доходи "Газпрому" за підсумками I півріччя впали на 40%.

"Йому не вистачає доходів з українського ринку. Ще одним маркером, що "Газпром" хоче повернутися, є те, що він відновив закупівлю туркменського газу з 1 липня, а нагадаю, що схема РУЕ базувалася в основному на туркменському газі. Так ось, відновлення закупівель туркменського газу є підтвердженням того, що схема готова до запуску", - вважає експерт.

За його словами, оператором "схеми" може стати будь-яка приватна компанія, зареєстрована в будь-якій країні.

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"Не може бути ніякого прямого імпорту газу з Росії або передача його від "Газпрому" доти, поки триває агресія Росії проти України! І в цьому контексті проглядається спроба реанімувати схему РУЕ, засновану на туркменському газі", - переконаний Гончар.

Він також розповів, що на європейському ринку України працює з декількома десятками європейських компаній і трейдерів, які продають їй газ. І в цьому контексті стратегічно важливого значення набувають дві речі.

"Перша - це запастися газом в ПСГ і витримати шантаж "Газпрому" і високо ймовірну зимову газову атаку. "Нафтогаз" тримає удар" Газпрому" вже п'ятий рік поспіль. І друге: новій владі - втриматися від спокуси перейти після формування уряду до заміни керівників ключових державних підприємств енергетичного сектора. Мається на увазі керівництво "Нафтогазу", "Енергоатому", "Укренерго". Тому що якщо спокуса візьме верх, то по суті - тоді взимку нас чекає катастрофа, оскільки ці держпідприємства перейдуть в хаотизований стан кадрових переміщень, що власне і потрібно російській стороні для того, щоб нав'язати свої підходи, своє бачення по "порятунку" України", - зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" прогнозує, що російський газопровід в обхід України "Північний потік-2" буде запущений у другому півріччі 2020 року. Його запуск дозволить "Газпрому" транспортувати газ з Росії в країни Європейського Союзу в обхід території України.

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Теги
Україна Росія Газпром
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Дочитал до "рассказал ведущий эксперт" и дальше читать смысла нет.
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