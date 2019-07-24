Загрожує до 9 років: у Криму впливовий чиновник із Росії розтратив сотні мільйонів

У Росії державне обвинувачення просить Гагарінський суд Москви призначити дев'ять років колонії колишньому заступнику директора Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олегу Коршунову.

Зокрема, його підозрюють у розтраті майже 200 млн рублів (понад 80 млн гривень) при будівництві нового СІЗО в анексованому Криму, повідомляють "Крим.Реалії".

Крім того, держобвинувач попросив суд призначити в якості додаткового покарання штраф в розмірі 1 млн рублів (понад 0,4 млн гривень) для Коршунова.

Також прокуратура вимагає позбавити екс-заступника директора Федеральної служби виконання покарань Росії чину.

Всього в відношенні Коршунова порушено шість кримінальних справ. Суд оголосить вирок у понеділок, 29 липня о 14:00.

За версією слідства, Коршунов і гендиректор ТОВ "Торгово-промислова компанія "Даце Груп" Смбат Арутюнян у 2015 році розробили план розкрадання грошей, виділених на закупівлю взуття для потреб ФСВП.

Зокрема, учасники створили видимість того, що взуття виробляє ФГУП "Виробничо-промисловий дім" ФСВП Росії у рамках державного контракту.

Однак взуття виготовлялося з дешевих матеріалів на обладнанні у виправних колоніях в Липецьку, Пермському і Красноярському краях.

Колишньому замдиректора Федеральної служби виконання покарань Олегу Коршунову загрожує до 9 років АГН "Москва"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 лютого у Москві також затримали засновника інвестиційної компанії Baring Vostok Майкла Kалві. Громадянин США був затриманий російськими силовиками за підозрою у шахрайстві в особливо великому розмірі за ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу РФ.

Басманний суд Москви 16 лютого заарештував на два місяці Калві та ще п'ятьох осіб, зокрема і трьох працівників інвестфонду, у справі про розкрадання у банку "Восточный" 2,5 мільярди рублів.

Пізніше стало відомо, що посол США у Росії Джон Хантсман не поїде на Петербурзький міжнародний економічний форум, поки засновник інвестфонду Baring Vostok Майкл Калві залишається під арештом.

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