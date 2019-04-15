|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

"Може бути дефолт!" Порошенко назвав загрозу приватизації ПриватБанку

1.1тЧитати матеріал російською

Спроба приватизувати націоналізований "ПриватБанк" може призвести до нової кризи і зриву співпраці з Міжнародним валютним фондом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Про це заявив президент України Петро Порошенко про час зустрічі з представниками бізнесу у Києві. Трансляцію вели на сторінці українського лідера у Facebook. На його думку, різкі рухи щодо банку створять певні загрози для його численних клієнтів.

"Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом по співпраці з Міжнародним валютним фондом. Спроба націоналізації "ПриватБанку",... задній хід викличе велику кризу у відносинах із МВФ з відповідними ризиками для макроекономічної стабільності для курсу і може потягнути за собою нову кризу", — сказав Порошенко.

Новини
"ПриватБанк" тимчасово відключав "Приват24": що трапилося

ПриватБанк

ПриватБанк

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням судді Павла Вовка оголосять рішення, згідно з яким націоналізація "ПриватБанку" буде визнана незаконною.

При цьому екс-власник фінустанови Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку. При цьому він спростовує інформацію про виведення з фінустанови $5,5 млрд.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "націоналізація ПриватБанку" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
ПриватБанк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки