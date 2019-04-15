"Може бути дефолт!" Порошенко назвав загрозу приватизації ПриватБанку

Спроба приватизувати націоналізований "ПриватБанк" може призвести до нової кризи і зриву співпраці з Міжнародним валютним фондом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Про це заявив президент України Петро Порошенко про час зустрічі з представниками бізнесу у Києві. Трансляцію вели на сторінці українського лідера у Facebook. На його думку, різкі рухи щодо банку створять певні загрози для його численних клієнтів.

"Рішення на користь колишнього власника стане потужним ударом по співпраці з Міжнародним валютним фондом. Спроба націоналізації "ПриватБанку",... задній хід викличе велику кризу у відносинах із МВФ з відповідними ризиками для макроекономічної стабільності для курсу і може потягнути за собою нову кризу", — сказав Порошенко.

ПриватБанк Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням судді Павла Вовка оголосять рішення, згідно з яким націоналізація "ПриватБанку" буде визнана незаконною.

При цьому екс-власник фінустанови Ігор Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку. При цьому він спростовує інформацію про виведення з фінустанови $5,5 млрд.

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