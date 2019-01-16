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Загроза від Росії: Україна озвучила головні ризики для економіки

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Національний банк України назвав три основні ризики для економіки країни у 2019 році. Серед них – російська агресія, торгові війни і ослаблення інтересу інвесторів.

Як сказано в Програмі дій НБУ на 2019 рік, низка зовнішніх і внутрішніх ризиків можуть вплинути на дії НБУ в цьому році.

Три зовнішніх ризики:

  • Зовнішня військова агресія, яка останнім часом набирає нових форм, і напружена ситуація в Азовському морі.

  • Торгові війни і уповільнення світової економіки.

  • Ослаблення інтересу інвесторів до країн, які розвиваються.

"Активізація торгових воєн найбільших економік світу може привести до зростання світової торгівлі з відповідними проблемами для глобальної економіки. Негативним ефектом таких протистоянь може бути надлишок пропозиції окремих сировинних товарів в окремих регіонах світу з відповідним тиском на ціни в бік зниження", - йдеться в прогнозі НБУ.

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В цьому випадку валютні надходження від експорту можуть скоротитися, що може позначитися на динаміці курсу.

НБУ фіксує два ключових внутрішніх ризики - погіршення інфляційних очікувань на тлі розгортання нового політичного циклу і трудова міграція українців.

"Відтік робочої сили підвищує диспропорції між попитом і пропозицією на ринку праці з подальшим зростанням зарплат і локальним дефіцитом кваліфікованих працівників, стримує економічне зростання", - підкреслює НБУ.

стратегія НБУ

стратегія НБУ

bank.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом НБУ, у 2019 році темп зростання валового внутрішнього продукту знизиться до 2,5%. Причини – жорстка монетарна та фіскальна політика, а також уповільнення зростання економік основних торговельних партнерів України.

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Тема
модернізація економіки
Місце
Україна
Теги
НБУУкраїнабанкЕкономіка України
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