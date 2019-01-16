Загроза від Росії: Україна озвучила головні ризики для економіки

Національний банк України назвав три основні ризики для економіки країни у 2019 році. Серед них – російська агресія, торгові війни і ослаблення інтересу інвесторів.
Як сказано в Програмі дій НБУ на 2019 рік, низка зовнішніх і внутрішніх ризиків можуть вплинути на дії НБУ в цьому році.
Три зовнішніх ризики:
Зовнішня військова агресія, яка останнім часом набирає нових форм, і напружена ситуація в Азовському морі.
Торгові війни і уповільнення світової економіки.
Ослаблення інтересу інвесторів до країн, які розвиваються.
"Активізація торгових воєн найбільших економік світу може привести до зростання світової торгівлі з відповідними проблемами для глобальної економіки. Негативним ефектом таких протистоянь може бути надлишок пропозиції окремих сировинних товарів в окремих регіонах світу з відповідним тиском на ціни в бік зниження", - йдеться в прогнозі НБУ.
В цьому випадку валютні надходження від експорту можуть скоротитися, що може позначитися на динаміці курсу.
НБУ фіксує два ключових внутрішніх ризики - погіршення інфляційних очікувань на тлі розгортання нового політичного циклу і трудова міграція українців.
"Відтік робочої сили підвищує диспропорції між попитом і пропозицією на ринку праці з подальшим зростанням зарплат і локальним дефіцитом кваліфікованих працівників, стримує економічне зростання", - підкреслює НБУ.
стратегія НБУ
bank.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом НБУ, у 2019 році темп зростання валового внутрішнього продукту знизиться до 2,5%. Причини – жорстка монетарна та фіскальна політика, а також уповільнення зростання економік основних торговельних партнерів України.
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