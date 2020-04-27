СБУ забила на сполох через "зелений тариф": несе загрозу енергетиці

Служба безпеки України заявила про загрозу для енергетичної безпеки країни через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики та недосконалість ціноутворення.

Про це йдеться у листі очільника СБУ Івана Баканова до голови парламенту Дмитра Разумкова, який опублікувало видання "Економічна Правда".

Повідомляється, що за 2019 рік частка електроенергії, виробленої через відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) збільшилася на 3,9%, створивши додаткове фінансове навантаження на держкомпанії, які виплачують субсидії за "зеленим тарифом".

"Різке зростання обсягів виробництва дорогої енергії ВДЕ (середньозважена ціна 4,5 грн/квт-год) та зменшення обсягів виробництва дешевої електроенергії гідростанцій (на 4128 млн квт-год з 2018 року, тариф 0,674 квт-год) та АЕС (на 1395 млн квт-год з 2018 року, тариф 0,5567 квт-год) призвело до виникнення заборгованостей ДП "Гарантований покупець" перед виробниками ВДЕ 3,1 млрд грн на 1 квітня 2020 року", – йдеться у листі.

Також через прогнозоване зростання частки "зеленої" енергетики, очікується дефіцит "Гарантованого покупця" у розмірі 14-19 млрд грн. Зазначається що НЕК "Укренерго" закладає на "зелений" тариф 8,6 млрд грн, при орієнтованій потребі 20-32 млрд грн.

"Зелений" тариф epravda.com.ua

Також у листі зазначається, що розбудова "зеленої" енергетики відбувається за комерційним принципом без врахування реальних потреб ОЕС України, що може призвести до дисбалансу роботи ринку та створення аварійних ситуацій.

Повідомляється, що зростання "зеленої" енергетики може призвести до обмежень Запорізької АЕС, неможливості реалізації проєкту видачі потужності Каховської ГЕС-2 (вартість проєкту 12 млрд грн) та підвищенню тарифів для населення.

СБУ повідомляє про необхідність переходу до нової конкурентної моделі підтримки "зеленої" енергетики через проведення аукціонів з розподілу квоти, та про необхідність заборони підключення ВДЕ, які перешкоджатимуть видачі потужності робочих об'єктів генерації.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні тощо) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому в Україні для побудованих і введених в експлуатацію у 2020 році сонячних електростанцій (СЕС) "зелений" тариф знизили на 25%.