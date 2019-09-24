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24 вересня • оновлено в 12:47
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"Загроза для Європи": Трамп розкритикував газопровід Путіна

1.3т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп і його польський колега Анджей Дуда назвали загрозою проєкт газопроводу "Північний потік-2" , за допомогою якого Росія планує постачати газ до Європи в обхід України.

"Обидва президенти погодилися, що "Північний потік-2" – загроза енергетичній безпеці Європи", – повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Хогана Гідлі, передає Deutsche Welle.

Крім того, за підсумками зустрічі двох лідерів у Нью-Йорку, де проходить засідання Генасамблеї ООН, сторони обговорили, як краще зупинити російський проєкт.

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Також Трамп і Дуда підписали спільну декларацію про розвиток співпраці в сфері оборони.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність – 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

Росія будує газопроводи в обхід України

Росія будує газопроводи в обхід України

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюють у 9,5 мільярда євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 мільярда євро.

Президент США назвав загрозою газопровід Володимира Путіна в обхід України

Президент США назвав загрозою газопровід Володимира Путіна в обхід України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Володимир Путін Анджей Дуда
Місце
Росія
Тег
Північний потік - 2
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
СП-2 это не угроза Европе а конкурент поставкам сжиженного газа в Европу из США в том числе и через Польшу. Отсюда и все вопли пшеков и их хозяев
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70rus xxx
70rus xxx
Осталось уточнить,какие угрозы СП-2 представляет для Европы?Завалите Европу дешевым СПГ,кто мешает?Газпром сам прекратит поставки.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А польское сало для Украины угрозой не евляется?
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