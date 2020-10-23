Загребельська розповіла, як держава штовхає чиновників на хабарі

Державна уповноважена Антимонопольного комітету України в 2015-2019 роках Агія Загребельська заявила, що держава своєю бездіяльністю дає чиновникам сигнал, що можна брати хабарі.

При цьому ексчиновниця вважає, що висока зарплата не дає гарантію, що людина не буде спокушатися на корупційні ризики. Про це повідомляє "Апостроф".

"Гідна заробітна плата – це умови, які створює держава для цієї людини. А далі все залежить від двох факторів. По-перше, від самої людини – які в неї моральні якості та інше, як відбувався відбір цієї людини. Чи дійсно він відбувався прозоро і проконкурентно, чи якісь олігархи або впливові бізнесмени мали можливість інтегрувати спеціально в цей орган свою людину, щоби вона лобіювала їхні інтереси", – заявила Загребельська.

Головним фактором ексчиновниця назвала принцип невідворотності покарання. За її словами, не важливо яким буде термін покарання: 5 років або довічне утримання – важливий сам факт покарання.

"Якщо ж вироків немає, якщо особи беруть хабарі, і не несуть за це відповідальність, якщо вони лобіюють інтереси окремих бізнес-груп, а не громадян, які їм фактично платять заробітну плату, і їм за це нічого не буде, то відповідно так, держава створила умови, дала гідну заробітну плату. Але те, що вона не застосовує по відношенню до цих осіб відповідальність за їх корупційні дії, вона немовби дає їм знак: отримуй нормальну заробітну плату, але можеш брати паралельно хабарі, і ми цього не будемо бачити, і ми не будемо на це звертати увагу. Тому, звичайно, тільки від заробітної плати такого ефекту не буде", – резюмувала Загребельська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання довічного терміну ув'язнення для корупціонерів може бути розглянуте Верховною Радою, якщо цю ініціативу підтримають українці.