"Заганяють у глухий кут": Медведєв висунув Україні ультиматум щодо газу

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що продовження домовленостей про транзит російського газу через Україну має грунтуватися на прагматизмі та відмові від судових суперечок.

"Ми не відмовлялися від пролонгації відповідних договорів з Україною і використання цього транзитного маршруту. Але це співробітництво має бути прагматичним, воно повинно бути засноване на нормальних комерційних відносинах, воно повинно бути взаємовигідним, там повинні бути прийнятні тарифи", – повідомив Медведєв на прес-конференції за підсумками переговорів з прем'єр-міністром Словаччини Петером Пеллегріні, передає ТАСС.

"І, звичайно, ця співпраця має розвиватися, якщо для цього складеться необхідний фон – тобто на тлі відмови від будь-якого роду нескінченних судових суперечок, які нікуди не ведуть, а тільки заганяють ситуацію в глухий кут, – додав російський прем'єр.

Крім того, за його словами, має бути визначено, яким чином буде управлятися газотранспортна система України.

Медведєв зазначив, що транзит російського газу збережеться, якщо нова влада України перейде до прагматичних міркувань.

"Ми сподіваємося, що, в усякому разі, у нового керівництва України тут прагматичні міркування, міркування, пов'язані з досягненням нормальних домовленостей, заснованих на прагматизмі, запанують над всякого роду політичними спекуляціями. У цьому випадку, такого роду транзит збережеться", – резюмував він.

Медведєв висунув Україні ультиматум щодо транзиту

Нагадаємо, що глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він підкреслив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні та, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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