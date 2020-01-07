"Зафіксувати неможливо": Милованов сказав, що буде з курсом гривні

Міністр економічного розвитку і торгівлі Тимофій Милованов розповів, від чого залежить курс гривні, і чому Україна не може його зафіксувати.

У своєму пості чиновник відповів на жарт економіста Андрія Павлушина. "У нас у країні в економіці, як виявилося, 2 основні "зради": курс гривні зростає і курс гривні падає", – написав той.

Милованов пояснив, хто виграє в кожному окремому випадку. Коли курс долара падає, бізнес і державний бюджет зазнають збитків, а виграють споживачі. У той же час у разі падіння курсу гривні все відбувається з точністю до навпаки.

Милованов сказав, що буде з курсом гривні

За його словами, при будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють і ті, хто програють, і це нормально.

"Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалася тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад, у 1998, 2008 або 2014 роках", – пояснив міністр.

Він також відповів, чи буде зміцнюватися курс у наступному році. "Швидше за все, так. Але все залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках. У попередньому пості я писав, що бізнесам варто хеджуватися проти зміни курсу, а не намагатися його вгадати. Вгадати курс не може ніхто", – резюмував Милованов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше економіст Ігор Гарбарук описав два сценарії для долара в 2020 році: він може зміцнитися на позначці 25-27 грн/$, або обвалитися до 31-33 грн/$.

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