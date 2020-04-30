Задовольнялися шпротами: як злидні в СРСР вплинули на населення

Економіка 02:00, 1.05.2020

У Радянському Союзі шпроти були вишуканим блюдом під час застіль на тлі повної відсутності нормальних продуктів через звичний на той час дефіцит.

Про це йдеться у статті "Чому в СРСР так любили шпроти в олії (особливо на бутерброді)" на " Яндекс. Дзен ".

"Мало хто знає, що існує риба, яка називається "балтійський шпрот". Спочатку ароматні рибки в банці саме цього різновиду і називалися шпротами. Пізніше так стали "обзивати" й інші консерви, які робилися з тюльки, молодого оселедця і навіть салаки", – пишуть автори статті.

За їхніми словами, багато хто пам'ятає, що за радянських часів баночку шпротів було дістати не так вже й просто, а кожна поважаюча себе господиня готувала вишуканий святковий стіл. Шпроти були таким собі мірилом добробуту для радянської людини. Шпроти дуже любили, а особливого поширення отримали бутерброди з цієї смачної рибкою.

"У цьому немає нічого дивного, адже бутерброд ситніше, ніж просто риба, та й виглядає таке блюдо досить цікаво. До речі кажучи, не слід забувати, що за часів СРСР дивувати гостей було особливо нічим. Це зараз у магазині можна знайти все що душа забажає, а раніше і банку зеленого горошку було придбати досить проблематично", - йдеться у статті.

Проте, як стверджується, не можна сказати, що шпроти були неймовірним дефіцитним товаром: швидше, "полудефіцітним", адже їх дістатибуло в рази простіше, ніж багато інших делікатесів.

Популярність шпротів пояснюється просто. Люди у повоєнний час не були розпещені продуктами. А шпроти виглядали незвично і були чимось новим для більшості радянських людей. Незвичайна екзотика швидко стала асоціюватися зі святом і застіллям.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в СРСР люди жили у квартирах на пташиних правах і у будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Зеленський із запізненням відреагував на криваві роковини одеської трагедії

Ресторатори влаштували бунт під офісом Зеленського. Фото і відео

Зеленський готує Саакашвілі дві нові посади – ЗМІ

Били ногами, душили пакетом: на Донбасі суд відпустив поліцейських, звинувачених у тортурах

На Донбасі розв'язалися жорстокі бої: багато поранених