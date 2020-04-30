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3 травня • оновлено в 02:12
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Задовольнялися шпротами: як злидні в СРСР вплинули на населення

24.5т
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У Радянському Союзі шпроти були вишуканим блюдом під час застіль на тлі повної відсутності нормальних продуктів через звичний на той час дефіцит.

Про це йдеться у статті "Чому в СРСР так любили шпроти в олії (особливо на бутерброді)" на " Яндекс. Дзен ".

Задовольнялися шпротами: як злидні в СРСР вплинули на населення

"Мало хто знає, що існує риба, яка називається "балтійський шпрот". Спочатку ароматні рибки в банці саме цього різновиду і називалися шпротами. Пізніше так стали "обзивати" й інші консерви, які робилися з тюльки, молодого оселедця і навіть салаки", – пишуть автори статті.

Задовольнялися шпротами: як злидні в СРСР вплинули на населення

За їхніми словами, багато хто пам'ятає, що за радянських часів баночку шпротів було дістати не так вже й просто, а кожна поважаюча себе господиня готувала вишуканий святковий стіл. Шпроти були таким собі мірилом добробуту для радянської людини. Шпроти дуже любили, а особливого поширення отримали бутерброди з цієї смачної рибкою.

Задовольнялися шпротами: як злидні в СРСР вплинули на населення

"У цьому немає нічого дивного, адже бутерброд ситніше, ніж просто риба, та й виглядає таке блюдо досить цікаво. До речі кажучи, не слід забувати, що за часів СРСР дивувати гостей було особливо нічим. Це зараз у магазині можна знайти все що душа забажає, а раніше і банку зеленого горошку було придбати досить проблематично", - йдеться у статті.

Проте, як стверджується, не можна сказати, що шпроти були неймовірним дефіцитним товаром: швидше, "полудефіцітним", адже їх дістатибуло в рази простіше, ніж багато інших делікатесів.

Задовольнялися шпротами: як злидні в СРСР вплинули на населення

Популярність шпротів пояснюється просто. Люди у повоєнний час не були розпещені продуктами. А шпроти виглядали незвично і були чимось новим для більшості радянських людей. Незвичайна екзотика швидко стала асоціюватися зі святом і застіллям.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в СРСР люди жили у квартирах на пташиних правах і у будь-який час могли бути виселені, це скоріше нагадувало договір довгострокової оренди, ніж власність.

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Теги
їжа СРСР
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
нищета так повлияла на население,что в 91м,году .населения было около 52 млн,продолжительность жизни ,средняя,на десять лет больше,чем сегодня,за ВВВП,лучше вобще молчать,.
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Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
В позорном СССР этот деликатес не всем нищим советским людям доставался. И тем приходилось самим рыбачить, чтобы полакомиться рыбными блюдами. Но в убогих советских водоёмах водились убогие рыбы, что не всегда они были съедобные. А в жарких частях позорного СССР даже убогих водоёмов не было, и людям приходилось жрать плов вместо деликатеса-шпрота. Некоторым даже самим приходилось готовить мясные блюда из натурального мяса, ибо убогие советские люди были лишены купить консерванты. Но Слава Всевышнему, убогий советский народ наконец-то избавился от позорного СССР и сейчас новое поколение ест золотую рыбку вместо вонючего советского шпрота. Вот не подавиться бы!
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2
1
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
В позорном СССР этот деликатес не всем нищим советским людям доставался. И тем приходилось самим рыбачить, чтобы полакомиться рыбными блюдами. Но в убогих советских водоёмах водились убогие рыбы, что не всегда они были съедобные. А в жарких частях позорного СССР даже убогих водоёмов не было, и людям приходилось жрать плов.
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1
1
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов, Но Слава Всевышнему, убогий советский народ избавился от позорного СССР и сейчас едят вместо вонючего шпрота золотую рыбку. Не подавиться бы!
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1
1
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов, Некоторым даже самим приходилось готовить мясные блюда из натурального мяса, ибо убогие советские люди были лишены купить консерванты.
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2
0
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