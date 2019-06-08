"Зачепить весь світ": Росія попередила про вплив цін на нафту

Міністр економічного розвитку і торгівлі Росії Максим Орєшкін заявив, що зниження цін на нафту до $50 лише незначно вплине на економіку країни. Однак на світовій арені це сповільнить зростання ВВП і скоротить міжнародну торгівлю.

Як повідомляє "Газета.Ру", російський міністр вважає, що залежність економіки Росії від цін на нафту ослабла за останні десять років. За його словами, якщо Китай і Америка розв'яжуть торговельну війну, впливу на Росію буде не таким вже й відчутним. Однак міністр визнав, що це зачепить весь світ, зокрема Росію, світова торгівля різко скоротиться, і темпи зростання світового ВВП сповільняться.

"Якщо ціна буде ближче до $30 за барель, то, звичайно, вже буде викликати зростання напруженості на фінансовому ринку. Але $50 за барель абсолютно не викличе якихось серйозних проблем". Також він заявив, що Росія готова до зниження нафтових котирувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 7 червня, на світовому ринку нафти змінилася динаміка - ціни на чорне золото несподівано пішли вгору.

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