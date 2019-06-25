"Зачепила Путіна особисто": в мережі помітили показовий нюанс конфлікту Росії та Грузії

У результаті заборони російським авіакомпаніям літати в Грузію постраждають тільки самі росіяни.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив блогер Проф. Преображенський. Він наголосив, що в результаті такого рішення президента Росії Володимира Путіна збитки російських авіакомпаній можуть скласти 2,5-3 млрд. рублів.

"Що зроблять авіакомпанії, щоб втрати компенсувати? Правильно – підвищать ціни. Кому підвищать? Правильно – нам підвищать. Кого покарав Путін? Правильно – нас покарав", –йдеться в повідомленні.

Блогер також зробив висновок, що тема конфлікту з Грузією зачепила Путіна особисто.

"За ступенем активності юнармійців у реплаях роблю простий висновок: тема Грузії зачепила Путіна особисто. Образився знову дідусь. Щось часто він тепер скривджений ходить", – написав він.

Втрати російських авіакомпаній від заборони польотів в Грузію можуть скласти 2,5-3 млрд. Рублів.

Що зроблять авіакомпанії, щоб втрати компенсувати?

Правильно - підвищать ціни.

Кому підвищать?

Правильно - нам підвищать.

Кого покарав Путін?

Правильно - нас покарав. - Проф. Преображенський (@prof_preobr) 24 червня 2019 р

У коментарях підтримали його слова: "Я завжди твердив, що РФ під зовнішнім управлінням, і за планом її відрізають від світу. Тільки роблять це по-розумному – під ура-вигуки патріотів. Просто подається це як емоційний крок, насправді все методично. Можу помилятися", "Росіяни потерплять, їм не звикати", "Більше пекла!", "Здається, знову вистрілили самі собі в ногу", "Підвищити допомогу на дитину, пенсію на 3 копійки – вирішують у кілька читань, голосуваннями, поки до підписання указу дійде, а указ із забороною, – так це одним днем без процедур і миттю, без усіляких надзвичайний положень. Юристи-то що говорять? Все по закону чи по поняттях?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня жителі столиці Грузії Тбілісі продовжили протест на площі перед парламентом Грузії. У Росії протести викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

Пізніше найбільша мережа кінотеатрів Грузії Cavea призупинила покази фільмів російською мовою в зв'язку з акціями протесту і реакцією на них російської влади.

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