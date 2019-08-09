"Забуваємо та продаємо?" Омелян розніс бізнес-стратегію Зеленського для України

На бізнес-форумі в Туреччині президент України Володимир Зеленський озвучив ряд спірних економічних моментів, які буде важко досягти.

Про це в Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, проаналізувавши основні тези глави держави.

"Безумовно, озвучене зростання економіки в 5-7% – добрий намір. Обіцяли і до нього. На жаль, цього зростання недостатньо. Щоб зміни були відчутні кожному, щоб ми змогли вирватися з проклятого кола – рости потрібно на 10-15% в рік мінімум. І, звичайно, треба вирішити щось з "податком на ріст" – реструктуризованими боргами 2015 року, виплати за якими істотно зростають після досягнення зростання більше 4% на рік", – пояснив чиновник.

Також Омелян розібрав заяви Зеленського, які стосувалися розвитку доріг, аеропортів і морпортів в Україні.

"Президентом обіцяно "збільшити" кількість реально діючих аеропортів до 15. Зараз їх уже 16. Транспортною стратегією до 2030 року передбачено 50. Тобто, ми скоротимо їх кількість? До відома, зараз найбільша проблема – наявність достатньої кількості літаків в українських авіакомпаніях для здійснення внутрішніх авіаперевезень", – зазначив він.

Міністр пояснив, що вирішити цю проблему можна двома шляхами: відкрити внутрішнє небо для іноземних авіаперевізників, убивши вітчизняних, або ввести державну програму нарощування флоту національних авіакомпаній, попутно запустивши підтримку будівництва регіональних літаків на заводі ім. Антонова.

Володимир Зеленський і Володимир Омелян

Також Омелян вказав на дивну схему відновлення аеродромів в Україні: бізнес за невідому суму будує, а держава все витрати компенсує. Але при цьому є затверджена програма розвитку регіональних аеропортів.

"Я не знаю, що таке президентське "забезпечити розвиток п'яти морських портів", але хотів би нагадати в Україні 13 морських портів. І ще 5 в анексованому Криму. І ще один у В'єтнамі. П'ять розвиваємо, а решта: закриваємо, забуваємо, продаємо , втрачаємо?" – акцентував він.

У Туреччині Зеленський заявив, що протягом 5 років витратять 20 млрд доларів на інфраструктуру. Однак державною Транспортною стратегією передбачено витратити мінімум 60 млрд доларів на інфраструктуру до 2030 року.

"Ми хочемо витратити на інфраструктуру на 10 млрд доларів менше, ніж планували?!" – дивувався міністр.

Також президент пообіцяв "привести в порядок" 24 тисяч км доріг у країні. При цьому в країні 179 тисяч км доріг, і ще 200 тисяч комунальних.

"У 2019 році, маючи Дорожній Фонд в грубо 50 млрд грн, ми відремонтуємо близько 4 тисяч км. З наступного року Дорожній Фонд повинен бути близько 70 млрд грн і ще 10 млрд грн на територіальні дороги. Тобто, в рік можна робити мінімум 10 тисяч км. 24 тисячі ділимо на 5 і отримуємо 4800 км доріг на рік. Тобто, вдвічі менше від запланованого? Традиційно, питань більше, ніж відповідей", – підсумував Омелян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня в Туреччині пройшла спільна прес-конференція президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайіпа Ердогана.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал