Український бізнесмен Олександр Ярославський розкритикував пропозицію президента Володимира Зеленського надати персонального опікуна іноземним інвесторам.

Зокрема, в ході "українського сніданку" в Давосі він поставив запитання прем'єр-міністру Олексію Гончаруку про те, чи буде ставлення до місцевих інвесторів так само "ніжним", як до іноземних. Про це повідомляє НВ.

"Чи будуть няні для місцевих інвесторів?" – звернувся Ярославський до голови уряду.

"Для тих, хто вже інвестує в Україну, ставлення буде точно не гіршим, ніж для інших, для тих, кого б ми хотіли залучити. Звісно, ці „інвестиційні няні“ – це маркетинг, щоб привернути увагу. Я впевнений, що суть цього підходу вам добре зрозуміла. Ми хочемо, щоб у кожної людини, яка інвестує в економіку, в нашу країну був прямий контакт із урядом", – відповів прем'єр.

"У вас є можливість мати конкретного індивідуального менеджера в уряді, який вас чутиме й опікуватиметься вашими інвестиціями. Наше завдання – не в ручному режимі вирішувати проблеми, наше завдання – максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збій", – додав Гончарук.

"Мене задовольняють завжди справи, відповіді я чув і чув. Треба конкретно. Ми збираємося тут, на "українському сніданку", заради України. Іноземні інвестори – добре, ми – за. Але не треба забувати, що є й місцеві хлопці… Ми ж самі хлопці непрості. Ми, раптом що, нянь собі самі організуємо", – резюмував Ярославський.

Український бізнесмен розкритикував пропозицію президента надати персонального опікуна іноземним інвесторам

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що в Україні необхідно знизити податок на доходи фізичних осіб. Основною ставкою ПДФО з 2016 року є 18%.

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