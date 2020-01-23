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23 січня • оновлено в 13:50
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Забули про місцевих: Ярославський розкритикував ідею Зеленського щодо іноземних інвесторів

1.3т
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Український бізнесмен Олександр Ярославський розкритикував пропозицію президента Володимира Зеленського надати персонального опікуна іноземним інвесторам.

Зокрема, в ході "українського сніданку" в Давосі він поставив запитання прем'єр-міністру Олексію Гончаруку про те, чи буде ставлення до місцевих інвесторів так само "ніжним", як до іноземних. Про це повідомляє НВ.

"Чи будуть няні для місцевих інвесторів?" – звернувся Ярославський до голови уряду.

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"Для тих, хто вже інвестує в Україну, ставлення буде точно не гіршим, ніж для інших, для тих, кого б ми хотіли залучити. Звісно, ці „інвестиційні няні“ – це маркетинг, щоб привернути увагу. Я впевнений, що суть цього підходу вам добре зрозуміла. Ми хочемо, щоб у кожної людини, яка інвестує в економіку, в нашу країну був прямий контакт із урядом", – відповів прем'єр.

"У вас є можливість мати конкретного індивідуального менеджера в уряді, який вас чутиме й опікуватиметься вашими інвестиціями. Наше завдання – не в ручному режимі вирішувати проблеми, наше завдання – максимально швидко отримувати від вас сигнал, де система дає збій", – додав Гончарук.

"Мене задовольняють завжди справи, відповіді я чув і чув. Треба конкретно. Ми збираємося тут, на "українському сніданку", заради України. Іноземні інвестори – добре, ми – за. Але не треба забувати, що є й місцеві хлопці… Ми ж самі хлопці непрості. Ми, раптом що, нянь собі самі організуємо", – резюмував Ярославський.

Український бізнесмен розкритикував пропозицію президента надати персонального опікуна іноземним інвесторам

Український бізнесмен розкритикував пропозицію президента надати персонального опікуна іноземним інвесторам

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що в Україні необхідно знизити податок на доходи фізичних осіб. Основною ставкою ПДФО з 2016 року є 18%.

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Олексій Гончарук Володимир Зеленський Олександр Ярославський
Місце
Україна
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Pollak John
Pollak John
Ярославский иди спать .Из вас не инвесторы , а ворги получаются .И пользы от вас никакой .
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