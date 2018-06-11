Забрати мільярдні активи: НБУ подав десятки позовів проти компаній Коломойського

НБУ подав у господарські суди Києва, Одеської, Львівської та інших областей України кілька десятків позовів до майнових поручителів ПриватБанку щодо звернення стягнення на предмети іпотеки та застави в рахунок погашення боргу банку по кредитам рефінансування.

Офіційними кінцевими бенефіціарами ряду компаній-відповідачів є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, повідомляє Finbalance.

Зокрема серед відповідачів: ПАТ “Дніпроазот”, ПАТ “Нікопольський завод феросплавів”, АТ “Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат”, АТ “Покровський гірничо-збагачувальний комбінат”, ПрАТ “Товкачівський ГЗК”, ТОВ “Скорзонера” (власник землі та інфраструктурних об’єктів на курорті “Буковель”).

Крім того, НБУ подав позови проти ТОВ “Поділ Нерухомість” (власник офісу медіахолдингу “1+1”), ПрАТ “Ерлан” (власник виробника напоїв “Біола”), ТОВ “Приватофис” (власник багатьох об’єктів нерухомості в різних регіонах), ТОВ “Гаджибей” (власник багатьох земельних ділянок на Одещині), ПрАТ “Готель “Жовтневий” (власник однойменного готелю в м. Дніпро), ТОВ “Арлан”, ТОВ “Акватера”, ПрАТ “Аеробуд”, ТОВ “Еверест Істейт”, ТОВ “Перспектива Інвестмент”.

В список відповідачів також потрапили ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ", ТОВ "Фінансова компанія "Фінілон” (на цю структуру переводився кримський портфель Приватбанку після анексії півострова Росією), ТОВ “Укрінтерінвест”, ПАТ “Дніпрометалсервіс”, Тровелко Холдінгз Лімітед і Пеннілейн Комерсіо Інтернасіонал ЛДА.

Нагадаємо, міжнародне детективне агентство Kroll виявило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, що призвели до завдання фінустанові збитків мінімум на 5,5 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПриватБанк виграв суд по націоналізації у компанії Коломойського.