"Забрали пачку козирів": в Україні пояснили, як уникли підлості Росії з газом

Росія не змогла влаштувати Україні газовий шантаж цієї зими, оскільки НАК "Нафтогаз-України" заздалегідь був готовий до такого повороту подій.
Про це сказано в повідомленні компанії в Facebook. Таким чином в НАК відреагували на "нафтову війну" РФ і Білорусі. Також наголошується, що схожої ситуації Україна уникла на прийнятних умовах, без політичних поступок і втрат.
Компанія також перерахувала всі причини:
1. Якісна підготовка до зими перед переговорами
"Ми залучили кошти і зробили додаткові запаси газу в підземках. Провели модернізацію нашої ГТС, щоб вона могла спокійно працювати в реверсному режимі, якщо транзит припиниться або обсяги будуть малі. І треба ж, обсяг і малі ГТС спокійно працюють в реверсному режимі і жодної катастрофи не сталося", – сказано в повідомленні.
2. Якісно проведений анбандлінг
"Не так часто почуєш стільки позитивних відгуків від Євросоюзу щодо якогось українського результату. Команда, яка це зробила, просто забрала цю пачку козирів з колоди переговірників з іншого боку столу", – відзначили в НАК.
3. Американські санкції
"Санкції запровадили в кінці грудня. І це, скажімо так, додало переговорам позитивної для нас динаміки. Наприклад, ще за кілька тижнів до того Україні пропонувалися різні гібридні способи погашення боргу Газпромом, щоб "врятувати обличчя". І тут, ну це ж треба, отримали борг грошима. Раптово.
Оцінювати прийнятність компромісів завжди складно. Потрібна повна інформація, об'єктивна оцінка опцій і час. Сьогодні просто говоримо "спасибі" всім, завдяки кому початок газового року проходить спокійно", – підсумували в "Нафтогазі".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Він буде діяти п'ять років з можливістю продовження ще на 10 років.
Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".
Йдеться про врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд.
Водночас віце-прем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" в порівнянні з відмовою від подальших претензій.
Пізніше російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим з можливих результатом.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
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