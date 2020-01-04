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4 січня • оновлено в 18:41
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"Забрали пачку козирів": в Україні пояснили, як уникли підлості Росії з газом

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Росія не змогла влаштувати Україні газовий шантаж цієї зими, оскільки НАК "Нафтогаз-України" заздалегідь був готовий до такого повороту подій.

Про це сказано в повідомленні компанії в Facebook. Таким чином в НАК відреагували на "нафтову війну" РФ і Білорусі. Також наголошується, що схожої ситуації Україна уникла на прийнятних умовах, без політичних поступок і втрат.

Компанія також перерахувала всі причини:

1. Якісна підготовка до зими перед переговорами

"Ми залучили кошти і зробили додаткові запаси газу в підземках. Провели модернізацію нашої ГТС, щоб вона могла спокійно працювати в реверсному режимі, якщо транзит припиниться або обсяги будуть малі. І треба ж, обсяг і малі ГТС спокійно працюють в реверсному режимі і жодної катастрофи не сталося", – сказано в повідомленні.

2. Якісно проведений анбандлінг

"Не так часто почуєш стільки позитивних відгуків від Євросоюзу щодо якогось українського результату. Команда, яка це зробила, просто забрала цю пачку козирів з колоди переговірників з іншого боку столу", – відзначили в НАК.

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3. Американські санкції

"Санкції запровадили в кінці грудня. І це, скажімо так, додало переговорам позитивної для нас динаміки. Наприклад, ще за кілька тижнів до того Україні пропонувалися різні гібридні способи погашення боргу Газпромом, щоб "врятувати обличчя". І тут, ну це ж треба, отримали борг грошима. Раптово.

Оцінювати прийнятність компромісів завжди складно. Потрібна повна інформація, об'єктивна оцінка опцій і час. Сьогодні просто говоримо "спасибі" всім, завдяки кому початок газового року проходить спокійно", – підсумували в "Нафтогазі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" транзит газу
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Россия не смогла устроить Украине газовый шантаж этой зимой, сбросить 16 ядерных зарядов на Куив, захватить Австралию, ликвидировать Порошенко и осушить Тихий океан, поскольку НАК "Нафтогаз-Украины" заранее был готов к такому повороту событий. СУГС, ёпста
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
вечные пэрэможцы -бедолаги...жалкое зрелище...
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Он Алекс
Он Алекс
Иванов Владимир, россияне они такие, орут про величие с 20 миллионами нищих сограждан
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филя филя
филя филя
я знаю машину по пределке газа в пули. газпром называется. договорились с машиной - ловите пули. либо не п и з д ите про пули и сосите газ молча
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Он Алекс
Он Алекс
филя филя, так поставки в Европу и Ферапонтов получается сосет полезные ископаемые, а взамен отдаёт бумажки напечатанные на европейском станке
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