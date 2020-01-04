"Забрали пачку козирів": в Україні пояснили, як уникли підлості Росії з газом

Росія не змогла влаштувати Україні газовий шантаж цієї зими, оскільки НАК "Нафтогаз-України" заздалегідь був готовий до такого повороту подій.

Про це сказано в повідомленні компанії в Facebook. Таким чином в НАК відреагували на "нафтову війну" РФ і Білорусі. Також наголошується, що схожої ситуації Україна уникла на прийнятних умовах, без політичних поступок і втрат.

Компанія також перерахувала всі причини:

1. Якісна підготовка до зими перед переговорами

"Ми залучили кошти і зробили додаткові запаси газу в підземках. Провели модернізацію нашої ГТС, щоб вона могла спокійно працювати в реверсному режимі, якщо транзит припиниться або обсяги будуть малі. І треба ж, обсяг і малі ГТС спокійно працюють в реверсному режимі і жодної катастрофи не сталося", – сказано в повідомленні.

2. Якісно проведений анбандлінг

"Не так часто почуєш стільки позитивних відгуків від Євросоюзу щодо якогось українського результату. Команда, яка це зробила, просто забрала цю пачку козирів з колоди переговірників з іншого боку столу", – відзначили в НАК.

3. Американські санкції

"Санкції запровадили в кінці грудня. І це, скажімо так, додало переговорам позитивної для нас динаміки. Наприклад, ще за кілька тижнів до того Україні пропонувалися різні гібридні способи погашення боргу Газпромом, щоб "врятувати обличчя". І тут, ну це ж треба, отримали борг грошима. Раптово.

Оцінювати прийнятність компромісів завжди складно. Потрібна повна інформація, об'єктивна оцінка опцій і час. Сьогодні просто говоримо "спасибі" всім, завдяки кому початок газового року проходить спокійно", – підсумували в "Нафтогазі".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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