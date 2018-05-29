Заборона WebMoney: стало відомо, що буде з грошима українців

Міжнародна система WebMoney Transfer зобов'язалася зберегти гроші своїх українських користувачів в "замороженому" стані.

Зокрема, не пізніше 24 травня 2021 року компанія повинна буде конвертувати титульні знаки WMU з гаманців українців на титульні знаки WMZ по курсу гривні до долара, який буде встановлений НБУ на цю дату, повідомляє InternetUA.

Працювати з іншими типами титульних знаків, крім гривні, система продовжить в тому ж режимі.

"Міжнародна система WebMoneyTransfer буде продовжувати повноцінне його обслуговування за всіма типами гаманців, крім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлений негайно після скасування санкцій, яка, сподіваємося, відбудеться раніше заявленого трирічного терміну, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL , 24 травня електронну платіжну систему WebMoney внесли до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України.