Заборона поїздів і автобусів до Росії: у Порошенка озвучили кардинальне рішення

Представництво президента України Петра Порошенка в Автономній республіці Крим (на даний момент півострів анексований Росією) підтримує заборону залізничного сполучення з Росією. Також розглядається можливість заборони автомобільних пасажирських перевезень.

"Ми підтримуємо Міністерство інфраструктури України щодо пропозиції про припинення залізничного сполучення з РФ. Також є пропозиція про припинення автобусного сполучення з материкової частини України з містами Російської Федерації. Ми фактично у стані війни, а РФ - агресор", - повідомив виданню РБК перший заступник представника президента України в Автономній республіці Крим Ізет Гданов.

Постійний представник президента в АРК Борис Бабін також додав - щотижня зростає кількість рейсів з України до РФ. Тоді як між Києвом і містом Вадим (там знаходиться залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці) сполучення немає. "На поїзд Херсон-Москва, Одеса-Москва, Львів-Москва - вагони є. Це дуже турбує. Тому якщо ми скасуємо сполучення з Російською Федерацією, можливо, хоч якісь вагони знайдемо для кримчан? Може хоч так", - додав Бабін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Російська залізниця" (РЖД) з 11 грудня 2017 року повністю перевела пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний обхід України.

Міністерство інфраструктури України підготувало низку пропозицій щодо протидії Росії, включаючи припинення пасажирського залізничного сполучення, у відповідь на її діяльність в Азовському морі та на окупованих територіях.

При цьому в РФ вже різко відреагували на можливе закриття Україною залізничного сполучення.

Пізніше міністр з питань окупованих територій Георгій Тука пояснив, хто виграє від скасування залізничного сполучення з Росією .

У Верховній Раді також оцінили пропозицію, вказавши, що скасування не завдасть фінансових збитків Україні.