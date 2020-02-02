Заборона на виїзд і в'язниця: у Мін'юсті розповіли, як карають боржників зі сплати аліментів

Міністерство юстиції України бореться зі злісними неплатниками аліментів конфіскацією майна, відправкою на примусові роботи, позбавленням водійських прав і навіть в'язницею.

Як карають недобросовісних батьків, розповів у ефірі ObozTV начальник центрального міжрегіонального відділу Мін'юсту Кирило Міненко.

Міненко повідомив, що нижня межа сплати аліментів сьогодні становить 889,5 грн для дітей до 6 років.

"Навіть якщо горе-батько не працює або максимально приховує, що він працює на будь-якій роботі, суд має право встановити йому такий розмір аліментів. Вони однаково будуть накопичуватися як борг. Припустимо, у нього з'явиться майно або якісь кошти, їх можна буде стягнути", – зазначив він.

За словами представника Мін'юсту, найдієвішим способом боротьби зі злісними неплатниками аліментів є блокування виїзду за кордон: "Особа, яка добре заробляє, хоче час від часу поїхати відпочити за кордон або в якусь ділову поїздку. У нас був випадок, коли людину затримали під час вильоту в Дубай в київському аеропорту. Особа є в реєстрі боржників, і їй заблоковано виїзд за кордон через несплату аліментів".

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Чиновник розповів, що застосовуються також такі інструменти, як позбавлення права керування транспортним засобом, позбавлення права на полювання і права на користування вогнепальною зброєю або зброєю для відстрілу гумових куль.

"Але якщо у громадянина немає всього цього, немає майна, можливо застосувати таку функцію, як громадські роботи. У нас є парки, в яких треба прибирати, є величезна кількість роботи, яку може робити громадянин. За рішенням суду особа притягується до такої суспільної праці на благо територіальних громад, наприклад, Києва або іншого міста. Людині оплачується мінімальна ставка, яка прописана для цієї роботи, і ці кошти йдуть дитині", – пояснив Міненко.

"Не грайтеся з цим, тому що можлива навіть кримінальна відповідальність, а далі – в'язниця", – підкреслив він.

Представник Мін'юсту нагадав, що заборгованість зі сплати аліментів необхідно сплачувати на рахунок Державної виконавчої служби.

"Щоранку відбувається моніторинг, які кошти надійшли. Якщо вони надходять, державний виконавець дивиться, в якому розмірі закривається виконавче провадження – повністю або частково. Має бути закрито як основний борг, так і витрати державного виконавця на це виконавче провадження і виконавчий збір. Останній становить 10%, а витрати – це пересилання, кореспонденція, марки, конверти та все інше, що витратила держава. Якщо всі ці суми сплачуються, знімається блокування, знімається запис у Єдиному реєстрі боржників", – розповів чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві завдяки посиленню покарання за несплату аліментів у 2019 році було стягнуто понад 358 млн грн.

Також у Києві Державна виконавча служба заарештувала у місцевого жителя яхту за несплачені аліменти. Чоловік заборгував своєму синові майже 123 тис. грн.

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