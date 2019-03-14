Заборона на Boeing 737 MAX: як вплине на Україну

Літаки Boeing 737 MAX 8, польоти яких заборонили в Європі, Індії, Україні й низці інших держав через авіакатастрофу в Ефіопії, поки не перебувають на балансі українських авіаліній.

Про це OBOZREVATEL розповів авіаексперт Олександр Мироненко. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" тільки планувала отримати в 2019 році щонайменше три такі літаки. У той же час ця модель виконувала рейси на території країни.

"Наприклад, авіакомпанія Flydubai почала отримувати ці літаки ще декілька років тому, і деякі з них виконували рейси в Україну. Те ж із Turkish Airlines і польською авіакомпанією LOT", – каже він.

Boeing 737 MAX 8 The New York Times

Зараз країни призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 і зазнають збитків, і в цьому контексті Україні дуже пощастило, що такі лайнери поки не перебувають на балансі українських авіаліній.

"Що стосується нас, то навіть на краще, що приземлення літаків сталося зараз, тому що якби наша авіакомпанія отримала цей літак, то зазнала би певних збитків. Спланувавши свою маршрутну мережу і рейси з урахуванням цього літака, компанії терміново потрібно було б знаходити на ринку вільний літак і платити додаткові великі лізингові платежі", – зазначив Мироненко.

Що стосується безпеки літаків, авіаексперт впевнений, що Boeing швидко впорається з проблемою, нагадавши, що це вже не перший випадок у компанії.

"Декілька років тому у Boeing були складнощі з його іншою новою моделлю 787 Dreamliner, коли знайшлася проблема з новими літійними іонними акумуляторами. Це такі ж акумулятори, які використовуються в телефонах і планшетах. Не так давно було багато повідомлень про їхнє раптове загоряння, і навіть зараз у літаках є відповідні попередження, що робити, якщо подібне станеться на борту лайнера", – розповів він.

За його словами, тоді Dreamliner також на декілька місяців посадили на землю, поки не вирішили проблему із загорянням акумуляторів. У цьому ж випадку проблему можливо вирішити набагато швидше.

"Що стосується цього випадку, якщо проблема дійсно в програмному забезпеченні на лайнерах 737 MAX, то буде створена нова прошивка, яку Boeing анонсував на квітень. І якщо її сертифікують і встановлять, то в найближчі тижні літаки зможуть літати", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці 10 березня. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійців, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це не перший крах цієї моделі лайнера. Так, уранці 29 жовтня індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 упав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

На борту перебували 188 осіб, враховуючи екіпаж, усі вони загинули.

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