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Заборона на Boeing 737 MAX: як вплине на Україну

1.1тЧитати матеріал російською

Літаки Boeing 737 MAX 8, польоти яких заборонили в Європі, Індії, Україні й низці інших держав через авіакатастрофу в Ефіопії, поки не перебувають на балансі українських авіаліній.

Про це OBOZREVATEL розповів авіаексперт Олександр Мироненко. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" тільки планувала отримати в 2019 році щонайменше три такі літаки. У той же час ця модель виконувала рейси на території країни.

"Наприклад, авіакомпанія Flydubai почала отримувати ці літаки ще декілька років тому, і деякі з них виконували рейси в Україну. Те ж із Turkish Airlines і польською авіакомпанією LOT", – каже він.

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Boeing 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8

The New York Times

Зараз країни призупинили польоти Boeing 737 MAX 8 і зазнають збитків, і в цьому контексті Україні дуже пощастило, що такі лайнери поки не перебувають на балансі українських авіаліній.

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"Що стосується нас, то навіть на краще, що приземлення літаків сталося зараз, тому що якби наша авіакомпанія отримала цей літак, то зазнала би певних збитків. Спланувавши свою маршрутну мережу і рейси з урахуванням цього літака, компанії терміново потрібно було б знаходити на ринку вільний літак і платити додаткові великі лізингові платежі", – зазначив Мироненко.

Що стосується безпеки літаків, авіаексперт впевнений, що Boeing швидко впорається з проблемою, нагадавши, що це вже не перший випадок у компанії.

"Декілька років тому у Boeing були складнощі з його іншою новою моделлю 787 Dreamliner, коли знайшлася проблема з новими літійними іонними акумуляторами. Це такі ж акумулятори, які використовуються в телефонах і планшетах. Не так давно було багато повідомлень про їхнє раптове загоряння, і навіть зараз у літаках є відповідні попередження, що робити, якщо подібне станеться на борту лайнера", – розповів він.

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За його словами, тоді Dreamliner також на декілька місяців посадили на землю, поки не вирішили проблему із загорянням акумуляторів. У цьому ж випадку проблему можливо вирішити набагато швидше.

"Що стосується цього випадку, якщо проблема дійсно в програмному забезпеченні на лайнерах 737 MAX, то буде створена нова прошивка, яку Boeing анонсував на квітень. І якщо її сертифікують і встановлять, то в найближчі тижні літаки зможуть літати", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу на борту зазнав аварії в Африці 10 березня. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед пасажирів були 32 кенійців, 17 ефіопів і 7 громадян Британії, троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це не перший крах цієї моделі лайнера. Так, уранці 29 жовтня індонезійський пасажирський лайнер Boeing 737 MAX 8 упав у море в районі західного узбережжя острова Ява.

На борту перебували 188 осіб, враховуючи екіпаж, усі вони загинули.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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