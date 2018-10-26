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"Заборона будь-яких контактів": ЄС завдав санкційний удар по ще одній країні

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Євросоюз у п'ятницю, 26 жовтня, вкотре посилив санкції проти КНДР. Ці обмежувальні заходи запроваджують відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Як повідомляє ТАСС, у чорний список увійшли три торговельні судна, які займаються перевезенням нафти, порушуючи обмежувальний режим ООН.

"16 жовтня Комітет Ради Безпеки ООН (щодо санкцій проти КНДР. — Ред.) визначив три торговельні судна для заборони заходу в міжнародні порти. У зв'язку з цим санкційний список ЄС повинен бути доповнений відповідно до цього рішення", — йдеться у документі.

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Зазначається, що список санкцій ЄС проти КНДР є одним із наймасштабніших і забороняє майже будь-які економічні контакти з цією країною, за винятком гуманітарного сприяння ЄС та аграрного сектору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня США ввели санкції проти російської компанії "Профінет" і її глави Василя Колчанова. Обмежувальні заходи були застосовані через співпрацю відповідної фірми з Північною Кореєю.

13 вересня Євросоюз продовжив на півроку індивідуальні санкції проти Росії.

Місце
Північна Корея
Об'єкти
Європейський СоюзсанкцииООНПівнічна Корея
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