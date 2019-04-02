Заборгували сотні мільйонів: в Україні шахти почали відключати від електроенергії

В Україні низка державних вугледобувних підприємств з 1 квітня відключені від енергопостачання.

Про це повідомив голова Національної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facеbook. Так, відключені шахти держпідприємств "Волиньвугілля" у Волинській області, "Лисичанськвугілля", "Первомайськвугілля" і "Мирноградуголь" в Луганській області, а також шахти "Капітальна" та "Центральна".

Підприємства працюють в обмеженому режимі, електроенергія поставляється для систем по відкачуванню води і систем провітрювання, додав Волинець.

Шахти в Україні "Слово і Діло"

Як уточнюють ЗМІ, незалежні постачальники відмовляються укладати договори з держшахтами у зв'язку з їх низьким рівнем оплати електроенергії – не більше 20%.

За даними Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг, борг вугільних держшахт за електроенергію за три місяці поточного року склав 580 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Донецька обласна держадміністрація звернулася до президента, прем'єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони з проханням терміново ініціювати виділення 1,1 млрд. грн. додаткової субвенції для регіону. Гроші повинні бути спрямовані на погашення заборгованості соціально значущих об'єктів перед постачальниками електроенергії для переукладення нових договорів.

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