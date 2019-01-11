Забирала собі гроші: в Чернігові стався скандал із "Укрпоштою"

У Чернігові співробітниця "Укрпошти" привласнювала собі гроші городян, які оплачували рахунки за комунальні послуги через поштового оператора.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області, жінка займалася крадіжками з червня по жовтень 2018 року.

Вдалося встановити, що в платіжні відомості вона вносила неправдиві дані, вказуючи замість рахунків комунальних підприємств рахунки своїх банківських карток. Вона здійснила понад 50 фінансових махінацій, через що чернігівське відділення "Укрпошти" зазнало збитків у розмірі понад 120 тис. грн.

Зловмисниці повідомили про підозру, зараз тривають слідчі дії. Слідство перебуває під контролем прокуратури.

Відділення "Укрпошти" bigmir) net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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