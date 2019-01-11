Забирала собі гроші: в Чернігові стався скандал із "Укрпоштою"

У Чернігові співробітниця "Укрпошти" привласнювала собі гроші городян, які оплачували рахунки за комунальні послуги через поштового оператора.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Чернігівської області, жінка займалася крадіжками з червня по жовтень 2018 року.
Вдалося встановити, що в платіжні відомості вона вносила неправдиві дані, вказуючи замість рахунків комунальних підприємств рахунки своїх банківських карток. Вона здійснила понад 50 фінансових махінацій, через що чернігівське відділення "Укрпошти" зазнало збитків у розмірі понад 120 тис. грн.
Зловмисниці повідомили про підозру, зараз тривають слідчі дії. Слідство перебуває під контролем прокуратури.
Відділення "Укрпошти"
bigmir) net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Генеральний директор "Укрпошти" заявив, що з 1 січня 2019 року компанія більше не буде доставляти пенсії, оскільки це економічно невигідно.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не допустить припинення доставки пенсій, а також запропонував звільнитися менеджменту українського державного оператора поштового зв'язку.
У результаті президент України Петро Порошенко запропонував Кабінету міністрів виділити 500 млн гривень із державного бюджету, щоб забезпечити "Укрпошті" компенсацію витрат на доставку пенсій.
Також Порошенко попросив Смілянського переглянути розмір своєї зарплати у бік зменшення.
20 грудня по всій Україні філії "Укрпошти" підписали протоколи з регіональними управліннями Пенсійного фонду про доставку і виплату пенсій у 2019 році.
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