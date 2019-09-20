"Заберуть у кожного десятого": експертка пояснила, чим загрожує перевірка соцвиплат в Україні

В Україні верифікація субсидій, яку підтримала Верховна Рада, може зайняти декілька років.

Зокрема, від 5 до 10 відсотків субсидіантів є порушниками і не потребують пільг від держави, повідомила в коментарі OBOZREVATEL координаторка житлово-комунальних і енергетичних програм громадської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

"Часто люди мають неофіційні доходи, але це не можна перевірити. У них, наприклад, є депозити в банку. Часто на сайтах, де здають квартири, пишуть, що там є субсидія. Очевидно, ці доходи власник не вкаже", – зазначила Бойко.

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За її словами, верифікація була потрібна ще у 2015 році, коли ввели субсидії. Зараз же необхідно максимально відкривати реєстри, щоб перевірити доходи.

Однак на перевірку всіх субсидій може піти декілька років.

"Багато людей отримують доходи не тільки з офіційного місця роботи. Тому я за те, щоб Управління праці та соціального захисту мало доступ до реєстрів нерухомого майна, землі. Але питання ще й у тому, щоб ці реєстри були заповнені. За декілька років значну частину доходів можна вивести з тіні", – додала Бойко.

Експертка вважає, що питання тіньових доходів могла б вирішити "нульова декларація", яку заповнювали б усі громадяни.

"Декларація не має бути важкою для заповнення. Очевидно, що основні джерела доходів вона могла б показати", – підсумувала Бойко.

Від 5 до 10 відсотків субсидіантів є порушниками і не потребують пільг від держави

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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