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"Заберіть готівку!" У Києві набирає обертів нова схема обману

12.9тЧитати матеріал російською

У Києві шахраї почали впроваджувати нову схему обману за допомогою смс-розсилки на мобільні телефони.

Про ситуацію повідомляють в одному зі столичних телеграм-каналів. Користувач навів скріншот повідомлення, де шахраї пропонують забрати 259 тис. грн.

Також у повідомленні вказано номер телефону, за яким можна домовитися і забрати гроші.

Варто зазначити, що в жодному разі не можна передзвонювати на цей номер, оскільки вже під час розмови шахраї можуть спробувати дізнатися у вас будь-яку інформацію, яку потім можуть використовувати для крадіжки грошей. Йдеться і про номер паспорта, банківської карти або інших особистих даних.

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Як писав OBOZREVATEL, у шахраїв з'явився новий вид обману за допомогою помилкового СМС і терміналів самообслуговування. Вони представляються покупцями й обманюють продавців.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
шахраїмобільний телефон
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