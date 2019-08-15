"Заарештують все": "Нафтогаз" озвучив терміни нищівного удару по "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" запланував до кінця 2020 року стягнути з російського газового монополіста "Газпрому" близько 3 млрд доларів.

"Ми почнемо в середині 2020 року і закінчимо стягнення до кінця 2020 року", – повідомив виконавчий директор групи Юрій Вітренко в інтерв'ю "Економічній правді".

За його словами, будуть заарештовані активи в Великобританії і Нідерландах.

Також прийняті певні обмежувальні заходи в Люксембурзі і Швейцарії

"Але їх не можна назвати арештами. Сенс в тому, що в цих країнах немає активів "Газпрому", які можна було б заморозити, але якщо такі активи там з'являться, то вони будуть заморожені", – зазначив Вітренко.

За його словами, труднощі з реалізацією активів "Газпрому" полягають в тому, що у "Нафтогазу" немає дозволу на їх продаж в рамках процедури примусового стягнення боргу.

"Так працює законодавство країн. Ви можете активи заморозити, але для їх реалізації необхідно окреме рішення суду. В результаті процес затягнувся і слухання по ньому будуть тільки в грудні. Після цього ми очікуємо, що ближче до середини 2020 року почнеться примусове стягнення боргу – активи в Голландії почнуть продаватися", – резюмував Вітренко.

Будуть арештовані активи "Газпрому" у Великобританії і Нідерландах

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" із більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Зі свого боку швейцарська влада уже вжила відповідних заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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