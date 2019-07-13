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"Заарештувати!" В Україні знайшли спосіб відібрати "Північний потік-2" у Росії

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Масові позови українців проти країни-агресора Росії можуть призвести до арешту великих російських активів у Європі, аж до газопроводу Nord Stream ( "Північний потік-2" ).

Про це заявив в ефірі ObozTV виконавчий директор громадського руху "Сила права", юрист і правозахисник Вадим Севериненко.

За його даними, зараз в Україні отримано вже більше тисячі позитивних рішень за такими позовами. Ще близько 30 тисяч розглядаються в судах.

"Чим більше буде набрано рішень на території України – тим більше шансів прискорити початок арешту активів на території Європи, Америки та інших країн світу. Немає сенсу говорити про арешт великих активів – Nord Stream чи будь-яких інших – маючи на руках 10-20 рішень", – зазначив Севериненко.

"За нашими оцінками, коли в позовах буде цифра в 5-10 млрд доларів, тоді ми отримаємо абсолютно реальну можливість претендувати на великі активи", – наголосив він.

Судно Pioneering Spirit укладає газогін "Північний потік-2" в Балтійському морі

Судно Pioneering Spirit укладає газогін "Північний потік-2" в Балтійському морі

Прес-служба "Газпрому"

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Юрист пояснив, що арешт може бути накладено на будь-яке майно Російської Федерації: "Умовно кажучи, літак, нерухомість, той же Nord Stream... В крайньому випадку – газ, який знаходиться в газопроводах".

"Сказати, що (українці отримають. – Ред.) "Північний потік-2" як компенсацію – не зовсім коректно. Це майно, яке може бути реалізовано, щоб виплатити нашим людям компенсацію за отримані збитки", – уточнив він.

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Таким чином, на думку Севериненка, Росія через свою агресію на сході України і в Криму цілком може втратити Nord Stream.

"Рішення Високого суду Англії і Уельсу (який заморозив дивіденди Nord Stream за позовом "Нафтогазу". – Ред.) підтверджує, що в Європі готові арештовувати майно держави-агресора", – нагадав він.

"Умовно кажучи, це вони заарештували тільки дивіденди, а можуть заарештувати і сам "Північний потік", – не виключив правозахисник.

Схема прокладки "Північного потоку-2"

Схема прокладки "Північного потоку-2"

Прес-служба "Газпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня 2019 року Комерційний суд Високого суду Англії за позовом НАК "Нафтогаз України" зобов'язав "Газпром" при отримання дивідендів від Nord Stream внести $145 млн на рахунок суду в якості гарантії виконання вимог.

"Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників в Росії зі споживачами в Європі в обхід транзитних країн (в тому числі України). Проект реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Москва розраховує запустити газогін до кінця 2019 року.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року. Нацбанк України вже заклав у своїх прогнозах на 2020 рік зниження доходів від транзиту газу на 1 млрд доларів.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Північний потік - 2 Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особа
Вадим Севериненко
Місце
Україна
Теги
Північний потік - 2 Росія - країна-агресор Газпром
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Файбушевич Никол
Файбушевич Никол
Фантазёры..превыкли на халяву жить.болт получите..
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
бгггг))) выдумщики мрийные))) так им пока легше живется!))))
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Где начинать смеяться?
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