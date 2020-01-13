Швейцарія заарештувала 60 млн: Лещенко повідомив про прорив у справі "вишок Бойка"

Швейцарія почала кримінальне розслідування проти сім'ї депутата 8 скликання Євгена Бакуліна.

У рамках слідства заарештовані 60 мільйонів швейцарських франків (61,7 мільйона доларів) на рахунках у двох банках – Bank Rothschild & Co (Цюріх) і EFG Bank (Лугано). Про це повідомив український журналіст Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що гроші заарештовані в рамках розслідування кримінальної справи відомої як "вишки Бойка"

За версією слідства, рахунки, на які прокуратура Швейцарії наклала арешт, належать синові й дочці Бакуліна.

Відповідні рахунки зареєстровані на офшорні компанії з Белізу та Британських Віргінських островів.

"Діти Бакуліна намагалися оскаржити в швейцарському суді передачу Україні інформації про виявлені у них рахунки в Швейцарії, проте суд дав згоду на передачу цієї інформації Україні", – заявив Лещенко.

Журналіст додав, що діти Бакуліна є громадянами Росії. Сам екснардеп після винесення йому підозри у справі "вишок Бойка" втік, імовірно, в Росію.

"За інформацією слідства, в цілому заарештовані 60 мільйонів франків. З них син і дочка Бакуліна намагалися оскаржити передачу інформації Україні щодо рахунків, де зберігалося 13,7 мільйона доларів і 12,7 мільйона євро", – резюмував Лещенко.

Швейцарія почала кримінальне розслідування проти сім'ї депутата 8 скликання Євгена Бакуліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, афера із закупівлею за завищеними цінами бурових установок, відома як "Вишки Бойка", насправді повинна називатися "Вишки Мартиненка", оскільки найскандальнішу держзакупівлю в історії країни з завищенням ціни на 300 мільйонів доларів здійснював ставленик нардепа Миколи Мартиненка в "Чорноморнафтогаз" Валерій Ясюк.

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