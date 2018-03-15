США розширили санкції проти Росії: Москва заявила про відповідь

США розширили санкційний список щодо Росії.
Як повідомив Мінфін США, в оновлений перелік потрапили особи і компанії, звинувачені Вашингтоном у втручанні в президентські вибори.
Серед них 14 приватних осіб і компанія "Агентство інтернет-досліджень" - так звана кремлівська фабрика тролів.
Серед тих, хто потрапив під санкції є олігарх Євген Пригожин, названий пресою "кухарем" президента Росії Володимира Путіна.
У свою чергу в Кремлі заявили, що готують відповідь на вжиті заходи.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише " Говорить Москва".
"Ми вже приступили до відпрацювання наших заходів у відповідь", - сказав він.
Пізніше, в Департаменті внутрішньої безпеки і ФБР повідомили про атаку російських хакерів на енергомережі США після оприлюднення списку санкцій.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше президент США Дональд Трамп прийняв рішення про продовження на рік антиросійських санкцій у зв'язку з агресією проти України.
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