За випуск зелених єврооблігацій ДТЕК отримав нагороду Most Impressive Debut Issuer від GlobalCapital

У листопаді 2019 року компанія вперше здійснила випуск зелених єврооблігацій – цінні папери на суму 325 млн євро з терміном обігу 5 років включені в лістинг Euronext Dublin. За умовами випуску, залучені кошти можуть бути спрямовані виключно на існуючі та майбутні проекти ДТЕК ВДЕ у відновлюваній енергетиці. Дебютний випуск компанії став бенчмарком для всього українського сектору відновлюваної енергетики і продемонстрував підвищену увагу міжнародних інвесторів до проєктів, які підтримують принципи ESG (Environmental, Social, Governance).

"Інвестиції у відновлювальні джерела енергії України – це вагомий внесок у покращення екологічної ситуації нашої країни, який має масштабуватись та всіляко підтримуватися", – прокоментував генеральний директор ДТЕК ВДЕ Маріс Куніцкіс.

Компанія ДТЕК

За результатами голосування учасників міжнародного фінансового ринку GlobalCapital визначає переможців серед компаній з усього світу, які працюють в різних галузях економіки. Нагорода вручається в рамках церемонії Bonds Awards 2020. Видання GlobalCapital понад 30 років є ключовим джерелом інформації про міжнародні фінансові ринки.

ДТЕК ВДЕ розвиває зелену енергетику в рамках Групи ДТЕК, що сприяє досягненню глобальної мети України щодо декарбонізації економіки країни. Компанія інвестувала в розвиток відновлюваної енергетики 1,2 млрд євро, що дозволило побудувати вітро- та сонячні електростанції потужністю 1 ГВт. Робота станцій буде сприяти щорічному скороченню викидів СО2 в атмосферу на 2,6 млн тонн.