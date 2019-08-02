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"За вами прийдуть": Зеленський "нарішав" у нардепа 175 млн гривень на дорогу

6.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нардепа Андрія Іванчука і домігся від нього 175 млн гривень на будівництво дороги на Івано-Франківщині.

Як повідомляє OBOZREVATEL, відео інциденту з'явилося в ЗМІ. На ньому видно запеклу суперечку між Зеленським та Іванчуком на нараді з місцевою владою (щоб подивитися ролик, доскролльте до кінця сторінки).

Президент приблизно протягом трьох хвилин поговорив із мажоритарником Андрієм Іванчуком, якого обрали в нову Раду як самовисуванця, і зобов'язав його знайти 175 млн гривень на ремонт доріг.

"175 мільйонів вам потрібно, і все буде нормально? Я бачу пана Іванчука. Ви ж стали депутатом, я чув. Ви даремно сюди прийшли. Ви ж тут народилися? Ви ж із Коломиї? Дуже добре. 175 мільйонів гривень є?" — звернувся Зеленський до Іванчука.

Той відповів, що гроші на дороги закладали в бюджеті.

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"Причому тут бюджет? Що ви до того бюджету? Ви від нього вже відрізані, ви ж у курсі. Інші люди прийшли. 175 мільйонів, можете допомогти? Просто таке чоловіче питання. Ви мажоритарник, вас переобрали. Можете знайти 175 мільйонів, допомогти?" — додав Зеленський.

"Я інший округ представляю, але я допоможу", — відповів Іванчук.

"175 мільйонів. Допоможете! Одне — я вас тільки прошу — якщо ви мене обдурите (а Ви не можете!) — я дам всі ваші телефони і адреси всім мешканцям того міста — вони до вас прийдуть. Я не просто так. Не обманюйте. Питання вирішене", — підсумував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 липня Зеленський прибув з робочим візитом до Черкас, щоб перевірити хід реконструкції аеропорту. На його ремонт потрібно 750 млн грн.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
дороги видео
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филипп филипыч
филипп филипыч
король пиара) причем пиариться на чужих деньгах
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