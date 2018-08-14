За успішні реформи: Україна отримала транш від ЄС

Європейський союз виділив Україні фінансову допомогу в розмірі 15,5 млн євро на реформу державного управління.

Як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, кошти виділяються в рамках Угоди про фінансування програми "Підтримка комплексного реформування державного управління в Україні".

За словами міністра Кабміну Олександра Саєнка, розмір фінансування залежить від успішного проведення реформи в попередній період, а Україна вже виконала 75% з 100% поставлених індикаторів за 2017 рік.

"Перша частина траншу є фіксованою і становить 5 млн євро. Друга частина залежить від успішності впровадження реформи і вимірюється визначеними програмою індикаторами. Завдяки їхньому виконанню друга частина траншу складе 10,5 млн євро. Кошти направляються в державний бюджет", - повідомив він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, восени Україна планує отримати черговий транш від Міжнародного валютного фонду. Для цього потрібно вирішити питання про підвищення ціни на газ для населення. МВФ наполягає на тому, щоб привести її у відповідність з європейськими цінами.