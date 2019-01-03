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"За це вас повісять!" Мережу розгнівало нове "досягнення" Росії

1.4тЧитати матеріал російською

Рахункова палата Російської Федерації за підсумками 2018 року прийшла до висновку, що інфляція в країні виявилася вищою за прогнози, а зростання валового внутрішнього продукту – нижчим.

Реальні доходи громадян, якщо і виросли, то на десяті частки відсотка, пише в Twitter голова відомства Олексій Кудрін.

"Уряду поки доводиться починати з низького старту", – зазначив він.

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"За це вас повісять!" Мережу розгнівало нове "досягнення" Росії
"За це вас повісять!" Мережу розгнівало нове "досягнення" Росії
"За це вас повісять!" Мережу розгнівало нове "досягнення" Росії

Подібні "досягнення" Росії розгнівали користувачів мережі.

"Стартувати їм треба було років 18 тому. І подалі від Росії", – зазначив Qwotre.

"Так цей уряд уже 20... Який б**ть початок, який старт!? Це "фініш"!!!" – заявив Леханич.

"Доходи зросли в особливо обраних громадян, а у звичайних громадян зростають тільки ціни і тарифи", – наголосив Soulchild.

"Ось зокрема за це вас усіх і повісять, Олексію. Це вже настільки невідворотно і близько, що навіть не віриться, що ви настільки тупий, що ще не з****ли з Росії", – пише Spitfire.

"У Росії немає уряду, а купка злодіїв, шахраїв і негідників!" – підсумував KSS.

"За це вас повісять!" Мережу розгнівало нове "досягнення" Росії
"За це вас повісять!" Мережу розгнівало нове "досягнення" Росії
"За це вас повісять!" Мережу розгнівало нове "досягнення" Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
А Кудря один из тех,кто громче всех голосил о необходимости срочного поднятия пенсионного возраста.Поганец.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Мноноходовочка: прикинуться раненым когда уже труп!)))))
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