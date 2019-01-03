"За це вас повісять!" Мережу розгнівало нове "досягнення" Росії

Рахункова палата Російської Федерації за підсумками 2018 року прийшла до висновку, що інфляція в країні виявилася вищою за прогнози, а зростання валового внутрішнього продукту – нижчим.

Реальні доходи громадян, якщо і виросли, то на десяті частки відсотка, пише в Twitter голова відомства Олексій Кудрін.

"Уряду поки доводиться починати з низького старту", – зазначив він.

Подібні "досягнення" Росії розгнівали користувачів мережі.

"Стартувати їм треба було років 18 тому. І подалі від Росії", – зазначив Qwotre.

"Так цей уряд уже 20... Який б**ть початок, який старт!? Це "фініш"!!!" – заявив Леханич.

"Доходи зросли в особливо обраних громадян, а у звичайних громадян зростають тільки ціни і тарифи", – наголосив Soulchild.

"Ось зокрема за це вас усіх і повісять, Олексію. Це вже настільки невідворотно і близько, що навіть не віриться, що ви настільки тупий, що ще не з****ли з Росії", – пише Spitfire.

"У Росії немає уряду, а купка злодіїв, шахраїв і негідників!" – підсумував KSS.

СП дає попередню оцінку на кінець року: інфляція - вище прогнозу, зростання ВВП - нижче, реальні доходи громадян якщо і виросли, то на десяті частки відсотка. Уряду поки доводиться починати з низького старту pic.twitter.com/vTpE4Z30f9 - Олексій Кудрін (@Aleksei_Kudrin) 2 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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