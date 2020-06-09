За тиждень в Україні зареєстрували більше нових ФОПів та компаній, ніж до карантину

За перший тиждень червня в Україні було зареєстровано більше нових ФОПів та компаній, ніж за докарантинний період.

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот. Зазначається, що український бізнес потроху оговтується після карантинних обмежень.

Зокрема, лише за останній тиждень було зареєстровано 7 269 підприємців.

Також зростає кількість нових компаній: за тиждень зареєстрували 1 119 компаній – це майже на 100 компаній більше, ніж за тиждень до карантину.

З квітня кількість активних вакансій збільшилася на 40%. Зараз на Work.ua 39,5 тисяч активних вакансій.

"Якщо не трапиться повторних криз, то з 4 кварталу цього року може початися зростання. А через рік у нас є шанс, що ринок праці зможе плавно повернеться до стану початку 2020 року", — повідомив засновник Work.ua Артур Міхно.

Також повідомляється, що в Україні зараз працює 77% ресторанів від тих 100%, які працювали до карантину. А обіги громадського харчування відновлюються не так швидко: зараз вони повернулися лише до показника у 65%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ринку праці в Україні передбачили спад. Насамперед експерти ринку праці прогнозують, що проблеми з пошуком роботи спостерігатимуться щонайменше ще до кінця року.

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