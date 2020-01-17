"За спиною Зеленського": Нефьодова звинуватили у захисті контрабандних схем на митниці

Український журналіст Євген Плінський заявив, що глава Державної митної служби Максим Нефьодов покриває "хрещеного батька" контрабанди на Закарпатті Валерія Пересоляка.

Зокрема на посаду заступника начальника по боротьбі з контрабандою на Закарпатській митниці мають намір призначити футболіста Євгена Міранчука. Про це журналіст повідомив на своєму YouTube-каналі.

Він грав у футбольному клубі "Минай", який належить Пересоляку. Також Міранчук є кумом "хрещеного батька" контрабанди на Закарпатті.

"Ще у 2016 році Пересоляк зробив із нього начальника зміни на головному митному посту Закарпаття – "Тиса". Міранчук як зайчик пропускав все те, що йому казали пропускати в інтересах кума", – заявив Плінський.

При цьому, за його словами, футболіст потрапив у широкий список людей на виліт із митниці. Ще у листопаді 2019 року Нефьодов обіцяв ліквідувати "клан" Пересоляка.

"Однак уже у 2020 році в оновлену митницю призначили ще одного кума Пересоляка – Івана Фетька. Фетько – з 2016 року касир "італійських бусів". Буси під прикриттям речей "заробітчан" возять повз митниці тонни брендового одягу та делікатесів", – наголосив журналіст.

"Є два варіанти. Або Пересоляк добіг до Нефьодова і за свята домовився із ним щодо контролю над усією Закарпатською митницею. Мабуть, Пересоляк пообіцяв йому якусь суму видимих відрахувань до бюджету, можливо, якусь особисту мотивацію і відрахування у кишеню Макса. Другий варіант – Пересоляк домовився про все зі ставлеником Нефьодова на Закарпатті – в.о. начальника митниці Віктором Іванусом", – резюмував Плінський.

Нефьодова звинуватили в захисті контрабандних схем на митниці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. У такий спосіб ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня у ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.

25 червня Нефьодов заявив, що виграв конкурс.

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