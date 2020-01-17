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17 січня • оновлено в 14:41
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"За спиною Зеленського": Нефьодова звинуватили у захисті контрабандних схем на митниці

1.6т
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Український журналіст Євген Плінський заявив, що глава Державної митної служби Максим Нефьодов покриває "хрещеного батька" контрабанди на Закарпатті Валерія Пересоляка.

Зокрема на посаду заступника начальника по боротьбі з контрабандою на Закарпатській митниці мають намір призначити футболіста Євгена Міранчука. Про це журналіст повідомив на своєму YouTube-каналі.

Він грав у футбольному клубі "Минай", який належить Пересоляку. Також Міранчук є кумом "хрещеного батька" контрабанди на Закарпатті.

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"Ще у 2016 році Пересоляк зробив із нього начальника зміни на головному митному посту Закарпаття – "Тиса". Міранчук як зайчик пропускав все те, що йому казали пропускати в інтересах кума", – заявив Плінський.

При цьому, за його словами, футболіст потрапив у широкий список людей на виліт із митниці. Ще у листопаді 2019 року Нефьодов обіцяв ліквідувати "клан" Пересоляка.

"Однак уже у 2020 році в оновлену митницю призначили ще одного кума Пересоляка – Івана Фетька. Фетько – з 2016 року касир "італійських бусів". Буси під прикриттям речей "заробітчан" возять повз митниці тонни брендового одягу та делікатесів", – наголосив журналіст.

"Є два варіанти. Або Пересоляк добіг до Нефьодова і за свята домовився із ним щодо контролю над усією Закарпатською митницею. Мабуть, Пересоляк пообіцяв йому якусь суму видимих відрахувань до бюджету, можливо, якусь особисту мотивацію і відрахування у кишеню Макса. Другий варіант – Пересоляк домовився про все зі ставлеником Нефьодова на Закарпатті – в.о. начальника митниці Віктором Іванусом", – резюмував Плінський.

Нефьодова звинуватили в захисті контрабандних схем на митниці

Нефьодова звинуватили в захисті контрабандних схем на митниці

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Українська митниця
Особи
Євген Плінський Максим Нефьодов
Місце
Україна
Тег
Державна митна служба України
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