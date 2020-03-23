У Верховну Раду України внесли законопроєкт, згідно з яким Кабінет міністрів на період пандемії коронавірусу буде встановлювати ціни на товари першої необхідності, зокрема, медичні маски.

За словами автора законопроєкту №3253, народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Качури, це допоможе в боротьбі зі спекулянтами, передає "КП в Україні".

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"Коли в країні пенсія 1800 гривень, а упаковку масок, яка умовно вчора коштувала 200 гривень, продають за 2000 гривень – це мародерство. Ми і президент зверталися до представників бізнесу, всіх аптечних і торговельних мереж, щоб вони не ставили 1000% накрутки на товари першої необхідності. Але це прохання проігнорували.

Не діє й Антимонопольний комітет. Я неодноразово звертався до АМКУ, направляв звернення – жодної реакції немає. Гаразд, після епідемії розберемося з АМКУ. Тому виникла ідея зареєструвати законопроєкт про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за цінові спекуляції під час карантину, надзвичайного, воєнного стану", – розповів народний депутат.

Спекулянтів пропонують покарати за завищені ціни на маски, рукавички й антисептики Ілюстрація

Законопроєктом передбачається, що в разі порушення аптеки і торгові мережі будуть притягнуті до адміністративної і навіть кримінальної відповідальності.

"Якщо, наприклад, людина зайде в аптеку і побачить, що ціна на ті ж маски і рукавички, антисептики в два рази вища, ніж встановив Кабмін, може відразу звертатися в поліцію", – зазначив Качура.

Згідно з проєктом, передбачається адміністративна відповідальність за спекуляцію – 8500 гривень за кожен випадок. За повторне порушення – штраф у розмірі 51 тисячі гривень. За встановлення спекулятивних цін за попередньою змовою – кримінальна відповідальність і штраф у 119 тисяч гривень.

У # Рада9 зареєстровано проект Закону про внесення змін до законодавства України относительно протідії ціновім спекуляціям на товари, послуги, роботи Першої необхідності недобросовіснімі суб'єктами господарювання во время правового режиму надзвичайного стану, воєнного стану або карантину pic.twitter.com/cfRZ6Oqkiy - Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 23, 2020

Як писав OBOZREVATEL, найближчим часом пасажирські перевезення між країнами стануть на невизначений термін неможливими, через що МЗС рекомендував українцям повернутися в країну спецрейсами протягом п'яти днів.

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