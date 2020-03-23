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23 березня • оновлено в 22:48
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У Раді запропонували ввести штрафи і кримінал за захмарні ціни на маски

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У Верховну Раду України внесли законопроєкт, згідно з яким Кабінет міністрів на період пандемії коронавірусу буде встановлювати ціни на товари першої необхідності, зокрема, медичні маски.

За словами автора законопроєкту №3253, народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Качури, це допоможе в боротьбі зі спекулянтами, передає "КП в Україні".

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"Коли в країні пенсія 1800 гривень, а упаковку масок, яка умовно вчора коштувала 200 гривень, продають за 2000 гривень – це мародерство. Ми і президент зверталися до представників бізнесу, всіх аптечних і торговельних мереж, щоб вони не ставили 1000% накрутки на товари першої необхідності. Але це прохання проігнорували.

Не діє й Антимонопольний комітет. Я неодноразово звертався до АМКУ, направляв звернення – жодної реакції немає. Гаразд, після епідемії розберемося з АМКУ. Тому виникла ідея зареєструвати законопроєкт про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за цінові спекуляції під час карантину, надзвичайного, воєнного стану", – розповів народний депутат.

Спекулянтів пропонують покарати за завищені ціни на маски, рукавички й антисептики

Спекулянтів пропонують покарати за завищені ціни на маски, рукавички й антисептики

Ілюстрація

Законопроєктом передбачається, що в разі порушення аптеки і торгові мережі будуть притягнуті до адміністративної і навіть кримінальної відповідальності.

"Якщо, наприклад, людина зайде в аптеку і побачить, що ціна на ті ж маски і рукавички, антисептики в два рази вища, ніж встановив Кабмін, може відразу звертатися в поліцію", – зазначив Качура.

Згідно з проєктом, передбачається адміністративна відповідальність за спекуляцію – 8500 гривень за кожен випадок. За повторне порушення – штраф у розмірі 51 тисячі гривень. За встановлення спекулятивних цін за попередньою змовою – кримінальна відповідальність і штраф у 119 тисяч гривень.

Як писав OBOZREVATEL, найближчим часом пасажирські перевезення між країнами стануть на невизначений термін неможливими, через що МЗС рекомендував українцям повернутися в країну спецрейсами протягом п'яти днів.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Олександр Качура
Місце
Україна
Теги
штрафы законопроект Партія Слуга народу
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
И за заоблачный курс $ виновных тоже за решетку.
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