За яку суму можна відпочити в Україні та чому Крим не врятує навіть міст

Пляжний сезон в Україні вже почався. Вода в морі прогрілася до 20 градусів і деякі відчайдушні відпочивальники відкрили сезон купання.

Як розповіли OBOZREVATEL курортники та місцеві жителі, поки найдешевший відпочинок на Азовському морі, хоча і там він подорожчав на 10-15%. А ось Одеса дивує своїми цінами на проживання. Хоча цілком можна знайти дешеве житло неподалік від Одеси, у Затоці, яку, до речі, облюбували білоруси. А ось Криму поки навіть Керченський міст не допоміг.

"До нас їде гопота"

Відкриття Керченського мосту поки не полегшило життя кримчанам, які здають житло.

"Міст відкрили тільки для легковиків, але вже кілометрові затори на трасі до Сімферополя. Нову дорогу не побудували, так куди діватися? Я по Алушті не бачу, щоб туристів додалося. Відомий пансіонат "Політ", судячи з пляжу, заповнений на чверть. У приватному секторі дуже нечисленні відпочивальники. Росіяни з грошима до нас на півострів не поїдуть, вони полетять до Туреччини або в Сочі, де інфраструктура та умови набагато кращі. До нас їде гопота без грошей, але з великими претензіями. Їм кондиціонер, окремий санвузол з душем, кухню подавай", - скаржиться кримчанин Василь Черніков.

За його словами, на ремонт потрібні гроші, а у Криму чотири роки провальні сезони.

"Зараз на набережній побудували багато приватних готелів, видно, що люди вклали гроші. І багато виставлених на продаж. Мабуть, так і не дочекалися своїх туристів. Мені дуже подобаються білоруси, вони не такі нахабні як росіяни, але чомусь до нас вони мало їздять. А українців майже немає", - зазначив Черніков.

Крим http://ruinformer.com

Відпочивальники на півострові невдоволені високими цінами на продукти. "Міст відкрили, обіцяли, що тепер доставка товарів буде дешевшою, але за цінами цього не відчувається", - розповідає киянка, яка їздить у Ялту до родичів.

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Ціни на відпочинок у приватному секторі поки торішні. Наприклад, в Алушті двомісна кімната у господарів із загальною кухнею та санвузлом коштує 400-500 грн за ніч. Місце в кімнаті у квартирі з господарями 300-350 грн. Ціни в гостьових будинках (приватні будинки з ремонтами) 600-700 грн за номер, в невеликих готелях - 800-1000 грн за номер, бази відпочинку 100-200 грн з людини. Різні ціни в готелях, наприклад номер у "Професорському куточку" в Алушті 605 грн за ніч, а в готелі "Голден Різото" 2400 грн.

В Євпаторії номер у гостьовому будинку - 600-700 грн, у приватному готелі - 800-1200 грн, в санаторії "Дніпро" 1900 грн за номер.

У Феодосії кімната у приватному будинку коштує 400- 500 грн на двох, у приватному готелі номер 800-1200 грн, на базі відпочинку 500-700 грн за ніч. А в Судаку у приватному секторі можна оселитися за 200 грн за ніч.

Затоку облюбували білоруси

У Затоці вже починається пляжний сезон. Перші відпочивальники навіть пробують скупатися у 20-градусному морі.

Затока moreleto.com.ua

"Що буде з цінами на проживання - незрозуміло. Всі чекають, як піде сезон. Це специфіка наших курортів - тут неможливо нічого спрогнозувати. Всі дивляться на клієнта, ціни мобільні, і ніхто нічого не тримає на заявленому рівні, особливо у приватному секторі. Вчора назвали одну ціну, сьогодні прийшло на три туристи більше, і все - ціну підняли. Нам господар залишив минулорічну ціну, але сказав "поки", тобто залишив для себе можливість підняти, якщо що", - розповідає редактор онлайн-журналу для професіоналів турбізнесу Turprofi. com.ua Валерія Овсяник, яка зараз відпочиває у Затоці.

Ціни на початок червня в приватному секторі від 100 до 500 грн з людини за ніч. У пристойних готелях на першій лінії від 1900 грн на двох за ніч. Апартаменти на дві кімнати з кухнею коштують 3000 грн за ніч. У скромніших готелях і базах відпочинку ніч у номері коштує 400-1000 грн, 2-х кімнатні апартаменти з кухнею - 1200-1600 грн.

Зараз у Затоці з іноземців відпочивають молдовани та білоруси, росіян тут немає. "У Білорусі всі стіни заклеєні рекламою Затоки. Оператори їх сюди автобусами возять, є автомобілі з білоруськими номерами. Білоруси самі кажуть, Затока - це наш Крим. До Криму їм зараз діставатися дуже незручно, через Росію", - каже Овсяник.

В Одесі ціни кусаються

В Одесі вже з'явилася перша молдавська вишня. "На Привозі її продають по 25 грн. Полуницю можна купити по 25 грн, хоча є і по 75 грн", - розповідає господиня одного з міні-готелів Алла.

За її словами, молода картопля в Одесі на Привозі вже по 25-30 грн, молода капуста - 18 грн, кабачки навіть по 8-10 грн, помідори - по 20-45 грн. А ось свинина коштує 120-150 грн, телятина 120-140 грн, яйця по 20-28 грн. "Звісно, якщо будете брати продукти у місті, то буде дорожче. Але я, наприклад, пропоную своїм постояльцям сніданки і обіди по 40 і 60 грн. Зате все свіже", - рекламує себе Алла.

Пообідати в Одесі в найдешевшому кафе можна не менше ніж за 130 грн. "Ми ходили в ресторанчик неподалік від центру. Але ціни кусалися - обід на двох 330 грн, і це без алкоголю. Суп, відбивна з картоплею, салат і чай", - розповіла студентка Карина, яка нещодавно повернулася з Одеси.

Одеса planetofhotels.com

У морі в Одесі поки купаються мало, температура теж приблизно 20 градусів. "Звісно, за останні роки в Одесу приїздить все більше і більше народу. Місця вистачає всім, але ціни від цього лише зростають. Червень ще буде відносно дешевим, але все залежить від сезону. Якщо буде жарко, то ціни відразу піднімуть, липня чекати не будуть", - каже місцевий житель Віктор Іванович, який здає житло.

Наприклад, за 1500-2000 грн на добу в Одесі можна зняти цілий будинок після ремонту. Зняти квартиру можна за 600-1200 грн.

В середньому ж ціна найскромнішого номера в будинку з господарями і загальними зручностями від 300 грн на двох. Кімната у приватному будинку із санвузлом коштує 400-500 грн. Місце на базі відпочинку 250-300 грн. Пропонують і місце у хостелі за 200-400 грн на добу. Номер у невеликому приватному готелі 650-1200 грн. на двох. Пристойні готелі в Одесі коштуватимуть 900-2500 грн за номер.

Ціни на Приазов'ї

Що стосується відпочинку на Азовському морі, то тут ціни, в порівнянні з минулим роком, зросли на 10-15%. Хоча це все одно найдешевший курорт України.

Звісно, тут можна знайти номер і за 200-350 грн, але, як правило, зручності будуть загальними. Пристойніше житло стартує від 500 грн за номер. Наприклад, готелі коштують 600-1000 грн за номер, найдорожчі - 1200-4000 грн. Номер у котеджі з кухнею і зручностями здається по 700-800 грн, у готельному будинку номери зі зручностями 500-800 грн. У кожному номері вигоди на базах відпочинку від 600 до 1500 грн.

Кирилівка Сегодня

У Бердянську можна зняти однокімнатну квартиру навіть від 300 грн за ніч, двокімнатну від 350 грн, трьох - від 450 грн. Окремі котеджі і вілли стартують від 1500 грн. А місце в номері на базі відпочинку від 200 грн. Номери в готелях коштують від 300 до 800 грн. Залежить від віддаленості від моря і зручностей.

"Обід у місцевому кафе коштує 120 грн, це супчик, і гарнір з котлетою, салат. А ось на пляжі кафе дорожчі, там тільки пиво і горішки обійдуться у 60-70 грн. Обід у ресторані 300 грн, а якщо повечеряти і взяти вина, то 450 грн приблизно", - розповідає киянка Ольга, яка часто відпочиває на Азовському морі.