Cкандальною перевіркою 'Нафтогазу' зайнялася СБУ – ЗМІ

Державна аудиторська служба надіслала матеріали аудиту "Нафтогазу" до Служби безпеки України для розгляду та прийняття необхідного рішення.

Про це ЕП повідомив співрозмовник в "Нафтогазі". Зокрема, у акті, який передали в СБУ, йдеться про масштабні порушення та неефективні управлінські рішення.

Він підписаний "Нафтогазом" із запереченнями (зауваженнями), на які Держаудитслужба вже надала свої висновки.

У фінальному документі йдеться про фінансові порушення, неефективні управлінські дії та ризикові операції, що призвели або можуть призвести до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на 176,190 млрд гривень, зокрема фінансових порушень, що призвели до втрат – 75,486 млрд гривень.

Також Держаудитслужба просить СБУ проінформувати її про ухвалене рішення за результатами розгляду матеріалів ревізії.

Видання вже звернулося за офіційним коментарем до пресслужби "Нафтогазу".

Нагадаємо, 6 жовтня ЗМІ повідомили, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення у компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн.

В "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії та надали свої заперечення. "У відповідь компанія надала свої заперечення до акту ДАСУ, отримала висновок служби на заперечення та очікує на вимогу служби, яка міститиме остаточні результати ревізії", – зазначили в пресслужбі.

Наступного дня колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко прокоментував основні звинувачення проти НАК. Він заявив, що його особиста позиція суперечить офіційній позиції "Нафтогазу".