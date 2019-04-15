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За скандальне будівництво одеситів у Києві взялося ДБР: всі подробиці

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Незаконну забудову ділянки по вулиці Жилянська 68 у Києві, яку почала фірма "Кадорр-Київ Плюс", ще з лютого заходилися перевіряти працівники Державного бюро розслідувань.

Про це зазначено у постанові Печерського райсуду Києва від 11 березня, передають "Наші гроші". Встановлено, що ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" будує житловий комплекс на ділянці 0,31 га без правовстановних документів та без відповідного дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Тридцять восьма перлина

Тридцять восьма перлина

Крім того, у 2017 і 2018 роках Мінкультури видало два приписи про призупинення земляних і будь-яких будівельних робіт на зазначеному об'єкті, адже воно не погодило жодних історико-містобудівних обґрунтувань, проектів будівництв, реконструкцій, і не надавало дозволів на проведення робіт по Жилянській, 68.

Як встановило слідство, ще у 2008 році нежитлові приміщення площею 2570,4 кв м в літ. "А", "Б" по вул. Жилянська 68 перейшли у приватну власність ТОВ "Сікс Старс Холдинг".

За скандальне будівництво одеситів у Києві взялося ДБР: всі подробиці
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У 2010 році фірма отримала містобудівні умови і обмеження (МУО) забудови ділянки за цією адресою — для зведення офісної будівлі з підземним паркінгом.

У 2011 році ДАБІ зареєструвала декларацію про початок будівельних робіт, яку в липні 2016-го — скасувала.

Тоді ж приміщення у "Сікс Старс Холдинг" викупила фірма "Кадорр-Київ Плюс", яка вже у листопаді того ж року отримала дозвіл ДАБІ на виконання будівельних робіт на будівництво офісного центру.

За скандальне будівництво одеситів у Києві взялося ДБР: всі подробиці

На початку 2018 року столичне ДАБІ провело позапланову перевірку забудови і встановило порушення: ділянка за Генпланом відноситься до території житлової малоповерхової і середньоповерхової забудови, а фірма планує будувати офісний центр. Невідомо, як чиновники у 2010 році могли видати такі вихідні дані забудовнику.

ДАБІ винесла постанову про скасування МУО 2010 року, а також анулювала дозвіл на виконання будівельних робіт на Жилянській 68. ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" оскаржило ці рішення — і всі суди стали на бік забудовника.

Тим часом слідчі виявили, що Kadorr Group продає апартаменти в житловому комплексі "Тридцять восьма перлина" (мається на увазі 356 квартир площею від 38 до 120 кв м). Тобто ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" будує житло, на що ДАБІ дозволу не давала.

Крім того, ділянка на Жилянській, 68 є комунальною власністю і з 2010 року перебуває в оренді ТОВ "Сікс Старс Холдинг". У 2016 році ця фірма передала ділянку в суборенду "Каддор-Київ Плюс" без узгодження з Київрадою, що суперечить договору оренди.

Свої дії фірми намагалися узаконити через суди — суди перших двох інстанцій визнали угоду фірм про суборенду укладеною, а Верховний Суд ці рішення скасував і у задоволенні позову фірмам відмовив. Отже, ділянка в суборенду "Кадорр-Київ Плюс" поки не перебуває.

У лютому 2019 року посадові особи Департаменту земельних ресурсів КМДА обстежили ділянку і виявили, що вона огорожена і на ній ведуть будівництво.

Суд надав слідчим ДБР доступ до документів, які стосуються ділянки та об'єкта будівництва на Жилянській, 68 і перебувають у розпорядженні Головного управління Держгеокадастру у Київській області та Міністерства культури.

З постанов стало відомо, що Голосіївське управління поліції Києва з липня 2017 року розслідує порушення вимог земельного та містобудівного законодавства посадовими особами ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" при здійсненні будівельних робіт на Жилянській 68 (ч. 1 ст. 364, ст. 356, ч .1 ст. 298 КК). В рамках цього провадження 03.08.2018 суд наклав арешт на ділянку.

Засновниками одеського ТОВ "Кадорр-Київ Плюс" є одесит Аднан Ківан і Ольга Павлова, з якою він зареєстрований в одній квартирі.

Аднан Ківан є одним із засновників благодійного фонду на "На благо Одеси", який фінансував діяльність Міхеїла Саакашвілі, коли той очолював Одеську ОДА.

Аднан Ківан

Аднан Ківан

Est.ua

Ківан володіє одеським телеканалом "7 канал". А в березні 2018 року Аднан купив англомовне видання Kyiv Post.

Раніше Аднан активно співпрацював із Сергієм Ківаловим, з яким разом створив благодійний фонд "Студентська церква". Ківалов вийшов зі складу засновників цього фонду у 2016 році. "Kadorr Group" є найбільшим забудовником в Одесі

ТОВ "Сікс Старс Холдинг" заснував Борис Хахан, якого у 2011 році змінила кіпрська компанія "ВЕБРА Інвестментс Лтд", власником якої значиться кіпріот Софоклес Софоклеус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ківан в інтерв'ю виданню "BBC NEWS Україна" став називати себе активістом, а у зміні призначення землі санаторіїв для їхньої масової забудови висотками не бачить порушення закону.

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Особа
Аднан Ківан
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
забудовникквартираДержавне Бюро Розслідувань
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ,можуть не витримать!)
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