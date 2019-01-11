За секретність: Кабмін суттєво підвищив оклади особам, які мають доступ до держтаємниці

Кабінет міністрів України підвищив оклади посадовців, що мають доступ до державної таємниці, на 30-60% залежно від ступеня секретності інформації.

Про це повідомляє прес-служба уряду. Відповідну постанову було ухвалено 10 січня.

"Внесено зміни до Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", – сказано в повідомленні.

Розмір надбавки залежить від ступеня секретності Парламентська газета

Таку надбавку зможуть отримати працівники режимно-секретних органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів прокуратури, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях.

Сума компенсації буде визначатися секретністю інформації. Так, для працівників, які мають доступ до відомостей "особливої важливості", зарплата підвищиться на 60%. Відмітка "цілком таємно" надасть надбавку в розмірі 50%, а "секретно" – 30%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Національному банку заявили, що доходи українців зросли на 82% за останні п'ять років.

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