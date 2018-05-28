За прикладом Трампа: Ляшко розповів, як підвищити добробут українців

Для того, щоб Україна відновила свою економіку і змогла підняти рівень життя своїх громадян, керівництву країни потрібно діяти, як президент США Дональд Трамп, який "воює" з Китаєм заради американців.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко, спілкуючись з людьми праці на меткомбінаті ім.Ілліча, де пообідав у звичайній їдальні.

За обідом політик торкнувся і серйозних економічних тем. Зокрема, поділився роздумами про те, що потрібно зробити, щоб люди праці могли нормально жити, годувати свої сім'ї і не виїжджали на заробітки за кордон.

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"Сьогодні в Польщі вдвічі-тричі більші зарплати, ніж у нас. Що треба робити, щоб люди не їхали? Піднімати зарплати, захищати трудові права, давати соціальний пакет. Щоб люди відчували, що їхня праця цінується, що їх люблять, поважають і підтримують. Оце найважливіше. Зрозуміло, що поки у нас немає можливості платити зарплати, як в Німеччині чи Британії. Такі можливості будуть, коли зміниться економічна політика на рівні держави. Щоб у кожної сім'ї було і на картоплю, і на м'ясо, і на сосиску в тісті, і на солянку. Сьогодні багато людей не можуть дозволити собі такої розкоші, як гречка з грибами - їдять тільки на свята. А нам треба, щоб люди нормально їли щодня", - наголосив Ляшко.

Політик висловив тверде переконання, що без підтримки національного виробника неможливо економічне зростання.

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"Гляньте на Трампа, воює з Китаєм та усім світом. За кого він воює? За американських металургів і шахтарів. Ось так ми за своїх повинні воювати. А нам завозять то імпортне вугілля, то імпортну сталь. Завезені сталь та вугілля - це ваша вкрадена зарплата і втрачені робочі місця. Коли сюди завозять імпорт, це означає, що ви своє не можете продати і тоді у вас не буде ні на обід, ні на те, щоб свою сім'ю прогодувати. Потрібно зубами вигризати своє місце під сонцем і місце для нашої металургії. Зубами вигризати, захищати і підтримувати не когось, а наших", - зазначив Ляшко.

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