"За прикладом Європи": українські дороги можуть частково зробити платними

В Україні необхідно ввести для вантажних авто окрему плату за користування дорогами, щоб компенсувати шкоду від вантажівок для дорожнього покриття.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава. За його словами, країні "треба переймати європейський досвід".

"В першу чергу, треба вводити плату за проїзд по українських автомобільних дорогах для іноземних вантажних автомобілів вагою понад 12 тонн. Другим етапом мало стати запровадження збору плати за проїзд всіх вантажівок по автомобільних дорогах, оскільки шкода від них для автомобільних доріг значно більше, ніж від проїзду легкових автомобілів", – заявив ексчиновник.

"Такі методи діють у багатьох європейських країнах. Навіть у наших сусідів у Білорусі давно вже працює система BelToll, яка вимагає від автомобілів, зареєстрованих за межами Митного союзу, платити за проїзд по основних міжнародних коридорах", – пояснив він.

Кава вважає, що в Україні така система може з'явитися не раніше, ніж у 2022-2023 році, оскільки необхідно створити законодавчу базу і обрати оптимальний механізм реалізації ідеї. За його словами, це можуть бути віньєтки, які водії будуть купувати і з ними їздити, або ж це буде автоматизована система збору плати за проїзд.

На питання, скільки повинні платити водії вантажних авто, колишній заступник міністра відповів: "Треба буде дивитися на розрахунки. Якщо ми подивимося, наприклад, на досвід Білорусі, а вони не винаходили велосипед і брали досвід Польщі та Угорщини, то у них проїзд кілометра для фури – близько 3 євроцентів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні набув чинності закон про збільшення штрафів для перевантажених фур. Передбачається, що перевантажені фури будуть платити штрафи від 8,5 до 34 тис. грн. Гроші від сплати мають намір перераховувати до державного дорожнього фонду.

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