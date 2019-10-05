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6 жовтня • оновлено в 18:04
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"За прикладом Європи": українські дороги можуть частково зробити платними

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В Україні необхідно ввести для вантажних авто окрему плату за користування дорогами, щоб компенсувати шкоду від вантажівок для дорожнього покриття.

Про це заявив в ефірі ObozTV колишній заступник міністра інфраструктури України Олександр Кава. За його словами, країні "треба переймати європейський досвід".

"В першу чергу, треба вводити плату за проїзд по українських автомобільних дорогах для іноземних вантажних автомобілів вагою понад 12 тонн. Другим етапом мало стати запровадження збору плати за проїзд всіх вантажівок по автомобільних дорогах, оскільки шкода від них для автомобільних доріг значно більше, ніж від проїзду легкових автомобілів", – заявив ексчиновник.

"Такі методи діють у багатьох європейських країнах. Навіть у наших сусідів у Білорусі давно вже працює система BelToll, яка вимагає від автомобілів, зареєстрованих за межами Митного союзу, платити за проїзд по основних міжнародних коридорах", – пояснив він.

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Кава вважає, що в Україні така система може з'явитися не раніше, ніж у 2022-2023 році, оскільки необхідно створити законодавчу базу і обрати оптимальний механізм реалізації ідеї. За його словами, це можуть бути віньєтки, які водії будуть купувати і з ними їздити, або ж це буде автоматизована система збору плати за проїзд.

На питання, скільки повинні платити водії вантажних авто, колишній заступник міністра відповів: "Треба буде дивитися на розрахунки. Якщо ми подивимося, наприклад, на досвід Білорусі, а вони не винаходили велосипед і брали досвід Польщі та Угорщини, то у них проїзд кілометра для фури – близько 3 євроцентів".

"За прикладом Європи": українські дороги можуть частково зробити платними

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні набув чинності закон про збільшення штрафів для перевантажених фур. Передбачається, що перевантажені фури будуть платити штрафи від 8,5 до 34 тис. грн. Гроші від сплати мають намір перераховувати до державного дорожнього фонду.

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Дороги в Україні
Особа
Олександр Кава
Місце
Україна
Теги
авто дороги платні дороги
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Комментарии на сайте не модерированы
Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Умный хер ни чего не скажешь но есть одна поправка сначала научитесь строить дороги как у Европы а не через задницу рукожрпые и хватит уже пиздить деньги которые выделяется на дорогу а потом поговорим обо плате за проезд
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hunt andres
hunt andres
Твари, вы сначала постройте ДОРОГИ.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Для начала нужно начать РЕАЛЬНО е*ать за перегруз.
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