"За посаду не тримаюся": Гройсман виступив із останнім словом у Раді

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що ніколи не тримався за посаду, тому і подав заяву про відставку.

Про це він заявив під час свого виступу в Раді, перед голосуванням уряду за відставку чинного Кабінету міністрів.

"Три роки тому ВР ухвалила рішення підтримати мою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України. Я сказав про те, що для мене дуже відповідальним завданням було забезпечити в країні стабільність і не допустити в складних умовах будь-яких кризових явищ", — сказав він.

Гройсман зазначив, що рішення, які ухвалювалися, насамперед стосувалися того, щоб досягти цілей. Але зазначив, що є реалістом і розуміє, що далеко не все зроблено в державі.

Володимир Гройсман Скріншот

"Для того, щоб ми були більш швидкими, ефективними, маємо консолідувати зусилля не тільки уряду України, а й українського парламенту. У різний час ми ухвалювали не прості рішення і дуже часто важкі. Але я хочу сьогодні подякувати кожному депутату Верховної Ради України, який виконував свій обов’язок — і ухвалював державні рішення для того, щоб країна стала сильнішою", — сказав Гройсман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму першому зверненні у Верховній Раді після інавгурації президент України Володимир Зеленський зробив заяву про те, що неефективні урядовці можуть "звільнити місця":

"Дозвольте мені зараз процитувати американського актора, який став класним американським президентом: уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою. Це просто цитата. Я не розумію, чому уряд розводить руками і каже, що нічого не може зробити. Неправда. Може . Ви можете взяти ручку і папір, і звільнити місця".

Після цього Гройсман оголосив про відставку. Він заявив, що йому не соромно за роботу уряду, тому готовий піти достроково.

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