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Лагард: за президента Порошенка Україна повернулась до макроекономічної стабільності і зростання

2.2тЧитати матеріал російською

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард високо відзначила зусилля України за часів президентства Петра Порошенка.

Про це йдеться у її листі на ім'я Порошенка.

"Дозвольте висловити свою високу оцінку вашому президентству", — зазначила пані Лагард. Вона також наголосила на високому рівні співпраці між Україною та Фондом за президентства Порошенка, під час якого "Україна успішно повернулася до макроекономічної стабільності та зростання після глибокої економічної кризи 2014-2015 років".

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Директор-розпорядник МВФ наголосила, що "це було справді видатне досягнення у дуже складний період, адже я добре пам'ятаю ті величезні виклики, що тоді постали перед Україною".

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Лагард: за президента Порошенка Україна повернулась до макроекономічної стабільності і зростання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що ніхто краще за його партію "Європейська Солідарність" не знає, як рухатися до ЄС.

Нагадаємо, 9 червня вирішальний з'їзд провела партія Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Особи
Петро ПорошенкоКрістін Лагард
Місце
Україна
Теги
МВФУкраїнаПартія "Європейська солідарність"
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Кристин Лагард или дура, или єбонутая или купленная Порошенком. Все 5 лет стабильности не было, одно воровство и вранье и только потрясения постоянные по ценам доллара, газа, електричества, квартплати,воды холодной и горячей, бензина, автогаза и ДТ, всех видов продуктов питания и товаров НП.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
тоесть доллар 8ми ,стал 28м ,это рост?газ с 600 ,до 8500?
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CARGO 100
CARGO 100
Нэзабаром Сравні, а что? Не рост разве? Под кастрюлями даже плесень растёт, только успевай окучивать ...
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Решетников Александр
Решетников Александр
"..после глубокого экономического кризиса 2014-2015 годов" Ой.. А что это ща было сказано? И кака это пецемразьный ОБОЗ такое опубликовал?.. Не.. ну я панимаю если-бы 14го.. А тута бац.. 15-й отозвался, кады вроде как и фронт остановлен, и долгосрочные проги с МВФ типа на 5 лет (за которые Украина должна догнать Румынию.. ага) подписаны.. А теперь всплыват документишко, где оказывается Педрило скушал неведомо куда 8 арбузов баксов (это только сальдо по привлечению) и оказывается в стране бушевал кризис.. Ай-яй-яй..
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