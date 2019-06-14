Лагард: за президента Порошенка Україна повернулась до макроекономічної стабільності і зростання

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард високо відзначила зусилля України за часів президентства Петра Порошенка.

Про це йдеться у її листі на ім'я Порошенка.

"Дозвольте висловити свою високу оцінку вашому президентству", — зазначила пані Лагард. Вона також наголосила на високому рівні співпраці між Україною та Фондом за президентства Порошенка, під час якого "Україна успішно повернулася до макроекономічної стабільності та зростання після глибокої економічної кризи 2014-2015 років".

Петро Порошенко

Директор-розпорядник МВФ наголосила, що "це було справді видатне досягнення у дуже складний період, адже я добре пам'ятаю ті величезні виклики, що тоді постали перед Україною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що ніхто краще за його партію "Європейська Солідарність" не знає, як рухатися до ЄС.

Нагадаємо, 9 червня вирішальний з'їзд провела партія Порошенка "Європейська Солідарність". До першої десятки увійшли він сам, Андрій Парубій, Ірина Геращенко, Михайло Забродський, Софія Федина, Мустафа Джемілєв, Яна Зінкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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