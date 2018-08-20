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"За один день!" В "Укргазвидобуванні" обурилися арештом своїх рахунків

1.3тЧитати новину російською

Рахунки компанії "Укргазвидобування", що належить державному "Нафтогазу", заарештовані рішенням суду. З компанії мають примусово стягнути 261 млн гривень.

Про це свідчить виконавче провадження відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 17 серпня 2018 року, передає прес-служба компанії.

Як зазначається, компанія "Центр фінансового лізингу" надала в лізинг обладнання для здійснення спільної діяльності державному "Укргазвидобуванню" та приватній шведській компанії Misen Enterprises AB з видобутку газу. Однак шведська компанія умови договору порушила, через що спільне підприємство - "Карпатигаз" - зазнало збитків і не змогло розрахуватися з лізинговою компанією.

Згідно з рішенням суду, арешт мав бути накладений солідарно на дві компанії, однак за інформацією "Укргазвидобування", станом на 20 серпня рахунки приватного підприємства досі не заарештували.

"Укргазвидобування" здивоване швидкістю прийняття рішень як з боку суддів, так і з боку Державної виконавчої служби щодо видачі документів, спрямованих на блокування рахунків і стягнення коштів лише щодо одного з учасників договору СД (спільної діяльності. - Ред.) - "Укргазвидобування", що відбулося протягом одного дня", - йдеться у повідомленні.

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У компанії також зазначають, що арешт рахунків може вплинути на сплату податків та інших платежів до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ході спільної операції Генінспекції ГПУ і СБУ, в четвер, 9 серпня, був затриманий колишній заступник голови правління ПАТ "Укргазвидобування", власник видання Insider Олексій Тамразов.

Місце
Україна
Об'єкт
Укргазвидобування
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Россия банкротить начела.следующая Нафгаз
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