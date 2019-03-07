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За хабар в $1 млн: затримали колишніх керівників "Укргазвидобування"

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Працівники Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали і повідомили про підозру двом колишнім високопосадовим працівникам "Укргазвидобування", який викрили в отриманні $1 млн хабара (новина доповнена коментарем генпрокурора Юрія Луценка).

Як повідомляється на сторінці САП у Facebook, за "винагороду" чиновники "Укргазвидобування" підписали договір із приватним товариством про постачання продукції на підприємство.

"Службовцям інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. Нині зазначені особи затримані за ст. 208 КПК України. До суду подане клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", — зазначено в повідомленні.

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Пізніше генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу заявив, що вже найближчим часом підозрюваним оберуть запобіжний захід.

"Вчора (в середу, 6 березня. — Ред.) прокурори міста Київ спільно з колегами із САП вручили підозру колишнім уже високопосадовцям "Укргазвидобування", яких викрили в отриманні одного мільйона доларів США неправомірної вигоди. Вчора їм підписали підозру і в найближчі дні оберуть запобіжний захід", — заявив глава ГПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Теги
Укргазвидобуванняхабар
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nic nic_
nic nic_
Надо подольше выборы проводить:смотри как зашевелились.Так смотришь и неприкосновенность отменят.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Надо как в Китае: 10 000 взятки - пожизненное, 100 000 - расстрел!!!
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