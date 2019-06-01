"За два роки": в Україні розповіли, як зробити "відбитих б*ндерівців" з жителів Донбасу

Народний герой України, військовий інструктор Маруся Звіробій заявила, що перетворити жителів Донбасу на "відбитих бандерівців" можна за кілька років.

Для цього потрібно скористатися технологіями, які вже були випробувані на Україні, заявила вона в інтерв'ю Яніні Соколовій, свідчить публікація журналістки в Twitter.

"З тими технологіями, які зараз вже випробувані на нас, з Донбасу відбитих бандерівців можна зробити за два-три роки", – підкреслила Звіробій.

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"У них там вдома висітимуть портрети Степана Андрійовича (Бандери. – Ред.) – резюмувала військовий інструктор.

"З Донбасу можна бандерівців сделать за 2-3 роки".

Дуже сміліва и чесна розмова.

І буде відповідь Народного героя и військ.інструктора Марусі Звіробій Вам, Наталія Мосейчук, относительно гречки, окопів и лопат.

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▶ ️ https://t.co/pdMX7vTVRj pic.twitter.com/HYAXiKZfiQ - Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 1 червня 2019 р

У Донецькій області проходили мітинги на честь Бандери Фото: Олександр Український

Як писав OBOZREVATEL, в Донецькій області 1 січня пройшли факельні ходи з нагоди 110-ї річниці від дня народження лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери.

Так, одна з акцій пройшла в центрі Слов'янська, участь у якій взяли приблизно 200 осіб.

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